Warner Brothers'ın sahibi olduğu Rotten Tomatoes sitesinin Justice League filmi için 24 saatlik gösterim tarihine kadar oyları açıklamama sebebi belli oldu.

Eğer sinema dünyalarına aşinaysanız, Rotten Tomatoes'i duymuşsunuzdur. Normalde eleştirmenlerin filmlerle ilgili notlarını birleştirip filmlerle ilgili yüzdelik notların belirlendiği bir site olan Rotten Tomatoes, Justice League'in yapımcısı Warner Brothers'a ait bir site. Geçtiğimiz günlerde ise Rotten Tomatoes'un artık filmler gösterime girene kadar yorumları kullanıcılara açmayacağı ile ilgili bir haber paylaşmıştık.

Nedense(!) bunu ilk defa Justice League filmi yapan sitenin yetkililerinin bu konuda açıklaması, eleştirilerin filmlerin vizyonları kötü etkilememesi amacıyla yapıldığı üzerineydi. Bugün ise aslında olay biraz ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde saat farkından dolayı filmin gösterime girmesiyle birlikte(Bizde resmi olarak yarın vizyona girecek) yayınlanan filmin Tomatometer notu "%43" gibi çok da iyi olmayan bir oranla açıldı. Filmin Rotten Tomatoes sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

"Filmin reytinglerinin ortalaması da 10 üzerinden 5.2 olarak gözüktüğünü ekleyelim"

Her ne kadar filmin izleyicilerinin verdiği not olan "Filmi görmek isteyenler" notu %98 gibi iyi bir not alsa da, şu an haberin yazıldığı saatlerde Tomatometer oranı %40'lara düşmüş durumda. Yani Rotten Tomatoes'un yaptığı hareket ilk haberde de bahsettiğimiz gibi pek samimi durmuyor. Çünkü yine Warner Bros'un başka bir filmi olan Wonder Woman'da notlar iyi olduğu için erken yayınlanmakta sorun olmayan not aynı zamanda filmin tanıtımında da açık açık kullanılmıştı.

Yine de kendi yapım şirketlerinin pazarlama amacıyla yapıldığı görülse bile, bu hamle kalıcı bir hamle olacağı için, diğer stüdyolara da bahaneyle bir "kıyak" geçilmiş olacak. Peki siz bu yapılan hareketi samimi buluyor musunuz? Senelerdir filmden önce bu puanlarla izleyicileri salonlara yönlendiren sitenin yaptığı bu hareket cidden sinema sektörünü kurtarmak için mi? Yoksa kendilerini kurtarmak için mi yapılmış?