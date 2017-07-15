Warner Music Group, Songkick'in konser keşif uygulamasını ve ticari markasını satın alacağını duyurdu.

Konser bulma ve bilet satış şirketi Songkick, son on yılda, kullanıcılara yerel konser önerileri ve dünya çapındaki canlı etkinlikler için bilet satışları sunarak büyüdü. Billboard'a göre şirket şu anda varlıklarının bir bölümünü ayırıyor ve konser bulma özelliklerini Warner Music Group'a satıyor.

2007'de kurulan Songkick, müzik kütüphanesi ile entegrasyona sahip ve Soundcloud, Shazam ve Spotify gibi hizmetleri bulunan çevrimiçi hesaplara dayalı olarak, kullanıcıların bölgedeki canlı etkinlik bildirimlerini izlemelerine ve ayarlamalarına olanak tanıyan bir uygulama geliştirmişti. Şirket ayrıca sanatçıların doğrudan hayranlarına bilet satışı yapmalarına da olanak tanıyordu.

Warner Music Group, dün Songkick'in konser keşif uygulamasına ek olarak ilgili web sitesini ve ticari markasını da alacağını duyurdu. Anlaşma, Songkick'in bu özelliklere ilişkin çalışanlarının bir kısmını da içeriyor. Yaklaşık 15 milyon kişiye ulaşan keşif uygulaması, Warner'ın sanatçı ve etiket hizmetleri departmanı WEA'nın altında "bağımsız bir marka olarak" çalışmaya devam edecek. Ancak şirketin bilet satış kısmı anlaşmaya dahil değil.