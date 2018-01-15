Warren Buffett: “Tim Cook, Bana Bir iPhone Satamadı”

Dünyanın en zengin 3. insanı, aynı zamanda Apple’ın en büyük 5. hissedarı Warren Buffett, Apple’ın CEO’su Tim Cook’un kendisine bir iPhone satmak istediğini, ancak kendisinin almadığını açıkladı.

Apple, seveniyle sevmeyeniyle piyasanın en büyük şirketi olmayı başardı. Bir kesim Apple’ı ölümüne savunurken, diğer bir kesim aynı oranda Apple’a laf atmaya çalışıyor. Teknik açıdan son derece kaliteli cihazlar çıkartan Apple, bu ürünleri satma konusunda da epey başarılı. Yıllardan beri süregelen başarılı satış politikası, şirketi çok büyük yerlere getirdi. Apple, kendisinde gelecek gören dünyanın en ünlü yatırımcısı Warren Buffett’in bile gönlünü kazandı. Dünyanın en zengin 3. insanı olan Buffett, aynı zamanda Apple’ın en büyük 5. hissedarı konumunda yer alıyor. Böyle bir adamın normal olarak iPhone kullandığını düşünebilirsiniz, ancak hemen söyleyelim; elinde kapaklı bir Samsung telefonu var.

Geçtiğimiz çarşamba günü CNBC kanalında soruları yanıtlayan Buffett, şirketi Berkshire Hathaway grubu ile Apple’ın irili ufaklı tüm hisselerini toplamaya devam ettiğini açıkladı. Apple’da gelecek görmesine rağmen kapaklı bir telefonu tercih eden Buffett, Apple’ın CEO’su Tim Cook’un kendisine her sene Noel kartı gönderdiğini ve her sene iPhone satmayı umduğunu açıkladı.

Aslına bakılırsa Buffett, piyasada kapaklı telefon kullanan tek ünlü isim değil. Chris Pine, Rihanna, Christopher Walken gibi ünlü isimler de kapaklı telefonlardan hoşlanıyorlar. Peki, Tim Cook bu olaydan dolayı üzülmeli mi? Aksine Buffett’e göre kendisinin ve kendisi gibi hala farklı tür cihazlardan hoşlanan insanların olması güzel, çünkü bu insanlarda piyasa doygunluğu bulunmuyor. Bu şekilde ne kadar çok insan varsa Apple’ın o kadar çok yeni müşteri potansiyeli olacak. Buffett, pazar doymuşluğunda geriye kalan son kişi olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu açıkladı. Ünlü milyarder, “iPhone satın aldığım zaman her şey bitmiştir millet” dedi.

Buffett’in dediği gibi pazar doymuşluğa ulaştığında ne olacak? İnsanların geçiş yapabileceği yeni pazarlar açılacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum.