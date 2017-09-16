Washington Post'un geçen sene kullanıma soktuğu yapay zeka bir muhabir olan "Heliograf" 1 senede 850'den fazla haber servis etti. Washington Post yetkililerine göre, "Heliograf" muhabirlerin işini elinden almayacak, onların işini daha kolay hale getirecek.

Yapay zeka teknolojisi gün geçtikçe farklı kullanım alanları için geliştirilmeye devam ediyor. Rio Olimpiyatları'ndan beri Washington Post gazetesinin düzenli olarak kullandığı "Heliograf" adı verilen yapay zeka ise, kullanıma girdiği günden bu yana muhabir ve gazetecilerin "veri toplama" ve "acil bilgi servis etme" gibi kendilerine yük olan işlerin altından kalkar hale gelmiş. İlk kullanıldığı günden bu yana 850'den fazla büyüklü küçüklü haber servis eden yapay zeka, çoğunlukla küçük futbol liglerinin maç sonuçlarını yayınlama, seçim zamanları veya olimpiyat etkinlikleri gibi karmaşık ve bilgi akışının çok olduğu dönemlerde bilgi servis etme ve bu bilgileri sosyal ağlardan yayınlama gibi işleri yapıyor.

Assosiated Press benzer bi yapay zekayı düzenli borsa bilgileri girmek için bir süredir kullanıyor. Yine USA Today, benzer bir yapay zeka yazılımını haberlerle ilgili kısa videolar üretmek için kullanıyor. Her ne düşünülürse düşünülsün, yapay zekalar gazeteciliğin de ayrılmaz bir parçası haline gelecek gibi. Özellikle de daha önce gazetelerde çalışmış biri olarak diyebilirim ki, gerçekten sürekli bilgi akışı içerisinde, acil bilgi servis etmek ve yayın organının yapısı gereği takip ettiği organizasyonlara zaman ayırmak gerçekten bir kabus. Washington Post yetkilileri ise yapay zekanın olanaklarının bununla sınırlı kalmayacağını ve gazetecilere uzun makaleler yazmasında da yardımcı olmaya, yakın bir zamanda başlayacağını iddia ediyor.

"Heliograf'ın Twitter üzerinden servis ettiği bir futbol maçı"

Bu durumla ilgili mesleki anlamda en büyük tartışmaların ise, yapay zekanın gazetecileri mesleğinden edip etmeyeceği. Fakat bu konuda Washington Post yetkililerinin açıklaması ise, genel olarak haber servis etmede, işin tamamıyle yapay zekaya bırakılamayacağı üzerine. Çünkü karmaşık, siyasi ve insan etiği gerektiren yazılarda; Washington Post yetkililerine göre yapay zekanın yeteneklerinin, bu konuda asla doğru bir şekilde işin ayırdına varamayacağı yönünde. Ben de şahsen aynı şekilde düşünüyorum. Gazetecilik veya her hangi bir medya organında çalışmak gerçekten hem yönetimsel anlamda, hem okuyucuların isteklerini dikkate almak anlamında hem de yayın politikalarını belirlemek anlamında asla yapay zekalara tamamıyla güvenilemez. Ancak şu an yapabildiği işler gerçekten de heyecan verici, orası kesin!