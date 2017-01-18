Watch Dogs 2’in 3 Saati Ücretsiz Oldu!

Watch Dogs 2’nin satış rakamlarını yukarı çekmek isteyen Ubisoft, oyunu alma konusunda tereddütte olanlar için yeni bir sistem geliştirdi.

Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Watch Dogs 2, fazlasıyla ilgi görmesine rağmen ilk oyunu sevmemiş ya da alıp bitirmesine rağmen oynanabilir oyun olarak düşünmediği kişilere satmakta zorlanıyor. Bu noktada farklı çalışmaya giden Ubisoft, demodan farklı olarak deneme sürümü adını verdiği bir sürümü çıkardı.

Oyunun özelliklerine sahip olan bu deneme sürümü size dolu dolu 3 saatlik Watch Dogs 2 vadediyor. Böylece “Acaba Watch Dogs 2’yi alsam mı?” diye kararsız kalanlara karar verebilmesi için şans veriyor. Yani bu sürümü indirdiğinizde Watch Dogs 2’yi indirmiş olacaksınız, ancak 3 saatlik bir sayaç ile maksimum 3 saatlik bir oyun deneyimi yaşayabileceksiniz.

Sadece PlayStation 4 ve Xbox One için olacak olan bu deneme sürecinde PSN ya da Xbox Mağazası’na giderek Watch Dogs 2 Trial yazan oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Eğer bu deneme sürümünü kullanır, oyundan memnun kalırsanız oyunun kendisini satın aldığınızda kaldığınız yerden de devam edebileceksiniz.

25-28GB boyuta sahip olan Watch Dogs 2’nin bu ücretsiz deneme sürümü PlayStation 4 için 17 Ocak’ta başlarken, Xbox One için 24 Ocak’ta başlayacak ve 17 Şubat’a kadar bu deneme sürümünü indirebilir olacaksınız.