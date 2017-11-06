Watch Dogs'un PC versiyonu 7-13 Kasım 2017 tarihleri arasında ücretsiz olarak UPlay kütüphanesine eklenebilecek.

Piyasaya sürüldüğü dönem içinde tanıtım filmleri kadar iyi olmadığı için eleştirilse de, 2014 yılında çıktığında aslında iyi bir oyun olduğu için bir süre sonra tanıtım rezaletini unutturan ve oyuncuların oldukça sevdiği oyun Watch Dogs 7-13 Kasım 2017 tarihleri arasında UPlay kütüphanelerine ücretsiz olarak eklenebilecek. 2016 yılının Kasım ayında devam oyunu olan Watch Dogs 2'nin piyasaya sürülmesiyle bir nebze eskise de, oyunu oynayamadıysanız sizin için iyi bir fırsat.

Öncelikle oyunu ücretsiz bir şekilde sadece PC üzerinden oynayabileceğinizi söyleyelim. Ayrıca bir de UPlay hesabınız olması gerekiyor. UPlay hesabınız yoksa oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanenize eklemek için girdiğiniz sayfada UPlay hesabı da açabileceksiniz.

Watch Dogs'u ücretsiz bir şekilde UPlay kütüphanenize eklemek için buradaki bağlantıyı kullanmanız yeterli. Buradaki bağlantıya UPlay hesabınızla giriş yaptıktan sonra oyun hesabınızda aktif edilecek ve oyunu tamamiyle sizin olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Watch Dogs'u oynayacak mısınız?