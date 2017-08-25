Kişisel hikayelerin yer aldığı paylaşım platformu olan Watpad, yeni Raccoon uygulaması ile hikayelerin canlı olarak paylaşılacakları ve aynı zamanda farklı hikayelerden esinlenilebilecek bir ortamı hizmete sokuyor.

Orijinal hikaye ve sohbet kurgusu paylaşımı uygulamalarının ardındaki sosyal yayın platformu olan Wattpad, Raccoon adlı yeni uygulaması ile bugün itibariyle video ortamına geçiş yapıyor. Raccoon seleflerinden farklı olarak kurgusal olmayan video tabanlı hikaye anlatımına odaklanarak, hoşlandıkları ya da ilham aldıklarını düşündükleri hikayeleri izlemek ve oluşturmak isteyen insanları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Raccoon halen Watpad’in web ve mobil ortam için günümüz hikaye anlatımı ürünlerini inşa etme amacı dahilinde kullanılacak olmakla birlikte uygulama daha çok bir sosyal deneyim uygulaması hissini veriyor. Gerçek kimlikleri rumuzlar ardında gizli olan yazarlardan gelen hikayeleri okumak yerine Raccoon’da video seyretmek, YouTube vlog’da seyre dalmaya benziyor daha çok. Hikayeyi anlatan kişi ekranda, hemen karşınızda duruyor ve sizinle kişisel olarak bir şeyler paylaşıyor.

Kendinize ait videoyu göndererek toplulukta yer almak isterseniz, uygulamanın altında bulunan artı işaretine tıklayarak kayda başlayabilirsiniz. Ne hakkında konuşacağını bilmeyenler için aynı zamanda bir ‘bana ilham lazım’ butonu var. Butona basarak bir hikaye örneği dinleyebilirsiniz.

Her hafta yönlendirme şeklinde yeni hikaye yarışmaları düzenleniyor. Örneğin Raccoon bu hafta seyahat hikayelerini paylaşmalarını istiyor. Eğer haftalık yarışma ilginizi çekmezse, sola doğru kaydırma yaparak ‘ailenize has olduğunu düşündüğünüz şey nedir?’, ‘hatırladığınız bir çocukluk anınızı paylaşın’, ‘Tinder’da yaşadığınız en kötü deneyiminizi paylaşın’ gibi fikirlerden de ilham alabilirsiniz.