Waymo, Otonom Kamyon Testlerine Başlayacak

Google'ın da içinde bulunduğu Alphabet'in otonom sürüş şirketi Waymo, Daimler, Volvo ve Uber gibi kendi kendine sürüş yapan kamyonlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Alphabet'in şemsiyesi altında bağımsız bir şirket olarak varlığını sürdüren Waymo, teknolojisini ticarileştirmek için Georgia Eyaleti'nde test sürüşlerine başladı.

Otonom sürüş teknolojisinin günden güne gelişmesi ve birçok araç türünü kapsayacak şekilde genişlemesi devam ediyor. Bu alanın en önemli şirketlerinden birisi olan Waymo da çalışmalarını her geçen gün artırarak devam ediyor. Otonom kamyonlar geliştirmek için çalışmalarına devam eden şirket tarafından yapılan açıklamada, "Otonom sürüş teknolojisi insanlara ve eşyalara bugünden çok daha güvenli bir şekilde ulaşabilir ve her yıl kamyonlardan kaynaklanan binlerce ölümü azaltabilir" ifadeleri kullanıldı. Waymo'nun yaptığı açıklama şüphesiz çok doğru bir yere oturuyor. Zira kamyon kazalarında sadece ABD genelinde her yıl 4.000 insan hayatını kaybediyor 116 bini de yaralanıyor.

Waymo'nun, otonom araçların nasıl üretileceğine dair 8 yıllık bir tecrübesi bulunuyor ve şimdi bu tecrübeyi binek araçlardan ziyade kamyonlara nasıl uygulayacağının çalışmalarını sürdürüyor. Şirket testlerini California'daki özel pistinde sürdürüyor ve fren mesafesi ve sensörlerin yerleştirileceği yerler gibi detayların çözümünü sağlamayı hedefliyor. Şirket bu yılın ilerleyen günlerinde Arizona'da insan destekli yol testleri yapmayı da planlıyor. Uzun vadede ise şirket, uzun yollara çıkmayı istiyor. Trafik ışıkları ve yayaların olmadığı uzun yollar düşünülürse Waymo'nun bu isteği teknolojik olarak oldukça mantıklı görünüyor. Ancak 2012'den bu yana otonom sürüş yapan Google araçları birçok hasara da sebep oldu. Bu anlamda bakıldığı zaman cüsse olarak daha büyük bir aracın sebep olacağı potansiyel bir kaza hiç istenmeyen sonuçlar da doğurabilir.

Ancak bu risklerin göz önüne alınması Waymo'nun temel ilkesini sekteye uğratabilir. Zira bir otonom araç sıfır insan müdahalesi olduğunda en iyi gelişimi gösterebilir. Kamyonlar zamanlarının büyük çoğunluğunu kara yolu üzerinde geçirebilirler, ancak yine de bir noktada insanların olduğu yollara çıkması da gerekir. Bu da et ve kemikten oluşan bir insanın her zaman araçta olmasını gerektirir. Her ne olursa olsun bir yapay zekanın bir insanın yaptıklarını yapamayacağı durumlar olacaktır. Örneğin fren şişmesi gibi durumlarda yapay zekanın yapacağı hiç bir şey yoktur. Ya da lastik patlaması gibi tamamen fiziksel müdahalenin gerektiği durumlarda insana ihtiyaç hiç olmadığı kadar fazladır.

Öte yandan her ne olursa olsun uzun yol taşımacılığı dünyası eskiye nazaran son yıllarda çok daha ilginç hale geldi. Tesla'nın Semi Truck'ı bu dönüşümün öncülerinden ve en popülerlerinden birisi olarak biliniyor. Startup Starsky Robotics, bir insan tarafından da kontrol edilebilecek uzaktan kumandalı araçlar yapıyor. Peloton Technology ise otonom kamyon zincirlerinin birbirine nasıl bağlanacağını ve böylece büyük bir otoyol treni gibi hareket etmeleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Bu açıdan bakıldığında Waymo her ne kadar otonom sürüşün babası olsa da mesele kamyon olunca daha küçük bir çocuk gibi duruyor. Ancak şirket Georgia'da robo-kamyon testlerine önümüzdeki hafta başlayarak bu arayı kapatmayı hedefliyor.