Waymo sürücüsüz araçlarını gündelik trafiğe çıkarmadan önce, elde edilen verileri benzeri genel durumlarda kullanmak amacıyla, bugüne kadar hesaba katmadığı acil hizmet araçları ile teste tabi tuttu.

Otonom araçların günlük hayatta yollarda gezinmeye başlamadan önce bir çok teste tabi tutulduklarını biliyoruz. Fakat Waymo’nun gerçekleştirdiği bu testte otonom araçlar, daha özel bir teste tabi tutuldular. Daha önce başkaları da benzeri bir test gerçekleştirmişler midir bilinmez ama, Waymo’nun Pacifica adlı minivanları Chandler bölgesinde, Arizona İtfaiye ve Polis Departmanından itfaiye araçlarının, polis araçlarının ve motosikletlerinin, ambulansların ve diğer acil durum araçlarının Waymo’ya ait otonom araçların yanından ve çevresinden geçtikleri bir teste tabi tutuldular.

Bu test, Waymo’nun yeni araçlarıyla yürüttüğü ilk ‘acil durum araç testi günü’ olarak kayıtlara geçti. Tabii normalde de bu araçların, olağan sürüş denemeleri esnasında acil hizmet araçlarıyla yüz yüze geldikleri de oldu ama bu test, hususi olarak acil hizmet araçlarıyla yapılan ilk test olma özelliği taşıyor.

Testin amacı, acil hizmet araçlarıyla ilgili olarak olabildiğince sensör verisi toplamak ve aynı zamanda otonom araçların önünden ya da arkasından geçerlerken nasıl göründüklerini tespit etmekti.

Toplanan veriler Waymo’nun araçlarının uygun şekilde davranmalarını sağlamak üzere eğitirken kullanılacakları gibi, gerçek trafik seyri esnasında ambulans ve benzeri acil durum araçlarına karşı verilecek tepkilerin de belirlenmesini sağlayacaklar. Zira bu faktörlerin, ticari hizmete yönelik faaliyetlerin halka açık otoyollarda başlamadan önce netleştirilmeleri önem arz ediyor.

Waymo’nun bütünüyle kendi bünyesinde geliştirdiği Pacifica'ya ait yeni donanımlar, acil hizmet araçlarının siren seslerini orijinal donanımlara oranla iki kat daha uzaktan algılayabilen ses sensörleri içeriyorlar. Yeni radar ve LiDAR ekipmanından oluşan görüş sistemi ise bu araçları öncesine göre daha uzaktayken algılayabiliyorlar. Waymo da yeni ekipmanlarını denemek için bu testi gerçekleştirdi.

Firmanın yeni ekipmanı artık acil hizmet araçlarının hareketlerini gerçek zamanlı olarak daha iyi gözlemleyebilmenin yanında, uygun rota ve tepkileri de daha iyi belirleyebiliyor.

Waymo şu an itibariyle yolcu talebi doğrultusunda verilecek otonom hizmet için Chandler ve Phoenix bölgelerini test alanı olarak kullanıyor. Fakat, bu lokal testlerden elde edilecek olan veriler, otonom sürüş yazılımının daha önce hesaplanmamış olan acil hizmet araçlarının da daha genel anlamda algılanması ve bu doğrultuda davranılması için kullanılacaklar.