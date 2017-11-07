Waymo Sürücüsüz Araç Testini Halka Açık Alanlara Taşıdı

Yakın bir zamanda özel test alanında tam sürücüsüz araç testi gerçekleştiren Alphabet'in Waymo adlı otonom araç firması, şimdi ise aynı testi halka açık yollarda gerçekleştiriyor.

Yakın bir tarihte bir dizi gazeteciyi ‘Castle’ adlı özel test bileşkesine davet eden Waymo, direksiyon başında güvenlik için herhangi bir kişinin bulunmadığı test sürüşleriyle tanıştırmıştı gazetecileri. Şimdi ise Google’ın eski sürücüsüz araba firması olan Waymo şimdi ise bir adım daha ileriye giderek, otonom ‘Chyrsler Pacifica’ minivanlarının direksiyon başında sürücü olmadan halka açık yollarda testini gerçekleştiriyor.

Üstelik testler bir ya da iki rota ile sınırlandırılmamış. Gerçek anlamda sürücüsüz olan deneme sürüşleri, Arizona’nın Chandler bölgesinde gerçekleştiriliyor. Arabalar bu tanımlanmış bölge içerisinde herhangi bir yere gitme iznine sahipler. Gelinen bu kilometre taşının önemini küçümsemek oldukça zor zira Waymo, işler yolunda gitmediğinde duruma müdahale edecek bir sürücünün olmadığı araçlarını, insanların sürdüğü araçların ve yayaların olduğu halka açık alanlarda kullanarak 4. seviye full otonomi sistemini yürürlüğe koymuş durumda.

Tabii bu gelişme, Waymo’nun Chandler bölgesinde tanımlanan özel alanda dördüncü seviyede gerçek anlamda sürücüsüz bir sürüşü başarmasından ileri gelen bir güven de kazandırıyor firmaya. Bu testte yer alan yolcular Waymo’nun çalışanlarından oluşuyor. Bu nedenle Alphabet’in sahibi olduğu firmanın tedbiri de elden bırakmadığını söyleyebiliriz. Firma gerçekleştirdiği 10 yıllık bir çalışmadan sonra oldukça kompleks bir problemi üstesinden gelerek, operasyonlarının bir sonraki önemli aşamasına geçmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Waymo’nun CEO’su Krafcik, firmanın deneme yaptığı alanları genişletmek istediğini söylüyor. Yakın bir tarihte Phoenix metro bölgesini kapsayacak şekilde test sürüşleri planlayan firma, böylece ‘Greater London’ bölgesi olarak adlandırılan bölgenin tümünden daha fazla bir yüz ölçümü üzerinde devam edebilecek deneme sürüşlerine.

Waymo’nun bildirdiğine göre hedef, herkes adına daha emniyetli bir trafik seyrini sağlamak. Chandler bölgesinde çalışmalarına devam edecek olan bütünüyle sürücüsüz ‘Pacifica’yı gördükten sonra, firmanın bu hedefine ulaşabileceğine olan inanç, daha da artıyor. Dördüncü seviye sürücüsüz araç deneyimini halka açık yollara getirerek halkın kullanımına sunmak, büyük bir adım.

Görünen o ki tam anlamıyla sürücüsüz araçların trafikte yer alacakları gün, oldukça yakın.