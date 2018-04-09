WD'nin Taşınabilir SSD'lerinin Fiyatı 30.000 TL'yi Bulacak

Western Digital, yüksek performans ve oldukça büyük kapasiteler sunan yeni taşınabilir SSD'lerini tanıttı. 30.000 TL'yi bulan fiyatıyla "yok artık" dedirten SSD, diğerlerinden farklı olarak ne sunuyor?

Western Digital, sürekli büyük dosyalarla uğraşmak zorunda kalan video içerik oluşturucularını hedefleyen, üç yeni taşınabilir SSD'yi tanıttı. Çok yüksek transfer hızlarına sahip olan bu SSD'lerin kapasitesi, 16 TB'a kadar çıkıyor. 2800 MB/s'e kadar çıkan yükleme hızları sayesinde, 4K ve 8K RAW video dosyalarıyla başa çıkmak, artık çok kolay.

Tanıtılan modellerden ilki ve ucuz olanı G-Drive Mobile Pro SSD, 8K videoları yüksek kare oranlarıyla düzenlemenizi sağlıyor. G-Drive SSD ile 1 TB boyutundaki videoyu yedi dakikadan daha az bir sürede transfer edebileceğinizi iddia eden WD, yeni SSD'leri hakkında oldukça iddialı. Seyahat için kompakt boyutlarda tasarlanan SSD, aynı zamanda aşırı ısınmayı engelleyen bir sisteme sahip. Thunderbolt 3 ile bilgisayara bağlanan G-Drive Mobile SSD, bu yaz satışa çıkıyor. 500 GB'lık modelin fiyatı $659.95 (2675 TL), 1 TB'lık modelin fiyatı ise $1,049.95 (4258 TL) olarak belirlenmiş.

Daha çok iş yerlerine özel olarak tasarlanan G-Drive Pro SSD, az önce bahsettiğimiz mobil versiyonla benzer özellikler barındırıyor. Daha yüksek depolama kapasitesi sunan bu model, iki adet Thunderbolt 3 çıkışına sahip. Mayıs ayında satışa çıkacak G-Drive Pro SSD'nin kapasiteleri ve fiyatları ise şu şekilde:

960 GB - $1,399.95 (5679 TL)

1.92 TB - $2,099.95 (8.521 TL)

3.84 TB - $4,099.95 (16.641 TL)

7.68TB - $7,599.95 (30.855 TL)

Western Digital'in astronomik fiyatlı G-Drive serisi SSD'leri, elbette ihtiyacı olanlar için oldukça faydalı olacaktır. Normal bir kullanıcı olarak baktığımızda dudakları uçuklatan fiyata sahip bu SSD'ler, efsane performansıyla göz dolduruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de SSD fiyatlarının artık daha düşük seviyelere inmesi gerekmiyor mu?