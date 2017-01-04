Genç ve Başarılı Girişimcilerle İlham Dolu Bir Deneyim: We Are Young

Genç ve başarılı girişimcilerin kendi hikayelerini anlatacağı We Are Young etkinliği 9-10 Ocak 2017'de İTÜ'de gerçekleşecek.

Günümüzde oldukça popülerleşen ve birçok kişiyi cesaretlendiren girişimcilik hikayeleri hep görmekteyiz. Genç yaşta sağlam bir atılım yaparak hem oldukça güzel ve başarılı bir ürün ortaya çıkarmış olan girişimciler konsunda ”Abi siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz ya?” şeklinde merak konusu olur. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin İTÜ Ginova topluluğu ve CEOtudent ortaklığı ile gerçekleştirilecek olan We Are Young adlı girişimcilik hikayeleriyle dolu etkinlik ise bu kafanızdaki sorulara cevap vermek için düzenleniyor.

“Girişimci olmak isteyen bir genç nereden başlamalı?” “Ailesine durumu nasıl açıklamalı?” “Peki, ya dersler?” gibi sorulara cevap bulabileceğiniz birçok genç ve başarılı girimciyi ağırlayacak olan We Are Young, 9-10 Ocak 2017’de İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde genç yaşta başarıyı alışkanlık edinmiş girişimciler, size sıra dışı bir deneyim yaşatmaya ve ilham dolu başarı hikayelerini anlatmaya hazırlanıyor.

Konuşmacılar:

Mert Salur – Getir Kurucu Ortağı (Yaş: 25)

Turancan Salur – Bitaksi Kurucu Ortağı (Yaş: 27)

Dilara Keçeci – Teleporter Kurucu Ortağı (Yaş: 24)

Eray Erdoğan – Lala Kurucu Ortağı (Yaş: 24)

Eril Gün Ezerel – Anlatsın.com Kurucu Ortağı (Yaş: 25)

Hüseyin Nalbantoğlu – Jetract Kurucu Ortağı (Yaş: 22)

Kadir Can Kırkoyun – Scode Kurcusu (Yaş:17)

Miray Tayfun – Vivosens CEO’su ve Kurucu Ortağı (Yaş: 24)

Murat Karademir – Garaj Kurucu Ortağı (Yaş: 25)

Tayga Baltacıoğlu – Mutlubiev CEO’su ve Kurucu Ortağı (Yaş: 25)

Umutcan Duman – Evreka CEO’su ve Kurucu Ortağı (Yaş: 25)

Ve henüz açıklanmaya sürpriz isimler ile dolu olacak bu etkinliğe Webtekno’nun da medya sponsoru olarak destek verdiğini belirtmiş olalım. Etkinlik ile detaylı bilgi almak için Facebook sayfasına buradan, 20TL gibi oldukça cüzi bir miktara sahip olan biletlere ise buradan ulaşabilirsiniz.