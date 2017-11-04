YouTube başta olmak üzere bir çok video yayını yapan siteden istediğiniz videoları indirebilmek için kullanabileceğiniz eklenti ve programlardan 12 tanesini bu yazımızda derledik.

Online ortamda seyrettiğiniz bir videoyu indirmek istediğinizde ne yaparsınız? Endişeye mahal yok, bunu yapmanızı sağlayacak birkaç program var. Ama tabii Netflix, Hulu, Amazon Videos ya da benzeri servislerden yükleme yapmak gibi bir beklentiye girmeyin.

İndirme yapabileceğiniz servisler YouTube ya da Vimeo gibi sitelerdir. Vimeo her zaman için isteyenlerin yükleme yapmalarına izin vermiştir. YouTube da yeni ‘YouTube Go’ uygulaması ile indirmeye izin veriyor.

Sosyal ağlarda işler biraz karışıyor. Facebook videoların kaydedilmesine izin veriyor olmakla birlikte daha sonra çevrimdışı modda izlemek için depolamanıza izin vermiyor. Instagram, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında da durum böyle.

Fakat tarayıcınıza yükleyeceğiniz uygun bir program ile daha sonra seyretmek için video indirebilirsiniz. Ama tabii indirdiğiniz videoların telif hakkı olabileceğini de unutmayın. İzinsiz kullanıma açmamanızı tavsiye ederiz.

Facebook’ta indirme için: FB Down

Facebook’tan video indirmek için kullanılacak FB Down programı, olabildiğince basit bir programdır. Video yüklemek için öncelikle programı kurun. Yukarıdaki bağlantı bu tip bir şeye dönüşecektir:

Bağlantıyı kopyalayarak FB Down arama çubuğuna yapıştırın. Birkaç saniye içerisinde düşük ya da yüksek kalitede MPEG-4 dosya formatında indirme yapabilirsiniz.

FB Down aynı zamanda ‘Facebook Live Videolar’ için de çalışıyor ama canlı yayın bittikten sonra. İsterseniz uygulamanın Chrome uzantısını da kurabilirsiniz.

Twitter’da indirme için: TW Down

FB Down’ın yapımcılarına ait olan bu programı da Twitter’da kolayca kullanabilirsiniz. Bağlantının aşağıdaki gibi bir şekle dönüşmesi için ilgili twit mesajına tıklayın:

Bağlantıyı kopyalayarak, TW Down arama çubuğuna yapıştırın. Birkaç saniye içerisinde düşük ya da yüksek kalitede MPEG-4 dosya formatında indirme yapabilirsiniz. Hatta mp3 formatında ses dosyası olarak da yükleyebilirsiniz.

Canlı videolar bunda da ancak yayın bittikten sonra indirilebiliyorlar.

Periscope’ta indirme için: Scopedown

Canlı yayın aracı olan Periscope, dünyanın dikkatini çeken programlardan biri. Artık canlı yayın sonrasında videoları seyredebiliyorsunuz ama, indiremiyorsunuz. Tabii ‘Scopedown’ kullanmıyorsanız.

Herhangi bir Periscope videosunu tarayıcınızda açtıktan sonra bağlantıyı kopyalayıp, Scopedown’a yapıştırın. Video indirmeleri sadece *.TS dosya formatında yapılmaktadır. Bu tip dosyaları izlemek için VLC media player oynatıcısını kullanabilirsiniz. Ya da ‘Zamzar’ gibi online dönüştürücü servislerini kullanabilirsiniz.

Instagram’da indirme için: Downloadgram

Instagram uygulaması resim ya da video indirmenize müsaade etmez ama bir çok uygulama bunu yapabilir. Bu web uygulamaları arasnıda yer alan Downloadgram’ da diğerleri gibi iş görüyor.

Instagram’a masaüstü tarayıcıdan giriyorsanız, herhangi bir gönderiye tıkladığınız zaman gönderinin bağlantısını alırsınız. Mobil platformlarda ise sağ üst köşede bulunan dikey üç noktaya tıklarsanız, açılan kutudan ‘URL Kopyala/Paylaş’a ulaşabilirsiniz.

Bu URL’i Downloadgram’daki arama çubuğuna yapıştırın ve videoyu indirin. Seçilecek herhangi bir kalite ayarı bulunmuyor. İndireceğiniz dosyalar varsayılan ayar olarak en yüksek çözünürlükte gelecektir.

YouTube’da indirme için: ConvYouTube

Herhangi bir kaynaktan daha çok indirme yapılan yegane platformdur YouTube. Bu işi yapacak çok sayıda alternatif var web ortamında. Tüm bu web uygulamaları aynı şekilde çalışırlar: Videonun URL’sini kopyalayıp, ilgili yere yapıştırırsınız. Daha sonra da dosya formatını ve kaliteyi seçersiniz. SaveFrom’u ayrıcalıklı kılan şey ise benzersiz YouTube URL hilesidir.

Yamanız gereken tek şey, adres çubuğunda yazılı olan youtube.com satırının başına ‘conv’ yazmaktır. Enter’a bastığınızda videonun analizi yapılmış olarak, doğrudan SaveFrom’un sitesine gidersiniz. Örneğin:

https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0

ise seyrettiğiniz videonun bağlantı adresi:

https://www.convyoutube.com/ watch?v=9bZkp7q19f0

yazdığınızda, SaveFrom’a geçiş yaparsınız.

Herhangi bir kopyala/yapıştır işlemine, ya da SaveFrom’u ekstradan başka bir sekmede açmaya gerek kalmaz. Bir nevi zamandan kazandırıcı bir uygulama diyebiliriz. Kaldı ki conv gibi kısa bir ibareyi akılda tutmak da, o kadar zor olmasa gerek.

Vimeo’dan indirme yapmak için: Sadece Vimeo’ya özgü indirme programı kullanmayın

Vimeo, YouTube’da bulunmayan kalitede videolar barındıran bir platformdur. Kısa film yapımcılarının özellikle bu platformu sevdiklerini biliyoruz. Vimeo’ da eğer yükleyicinin izni varsa, videoyu doğrudan siteden indirmeye izin verir.

Fakat izin olmayan videolar için bir web uygulaması kullanmanız gerekir. Hepsinin çalışma biçimi aynıdır. Vimeo videosuna giderek bağlantıyı kopyalayıp, arama çubuğuna yapıştırır, dosya biçimini ve kaliteyi seçersiniz.

‘Vimeo To MP3’ ya da ‘Vimeo In MP4’ gibi sadece Vimeo’ya özgü indirme programlarında bir ton reklam yer alır. Lütfen bu programlardan uzak durun zira bilgisayarınızı tehlikeye atabilirler.

Streamable’da indirme için: Know Your Streamable

Streamable bugün itibariyle internetin ana bölümlerinden biri haline geldi. Videoların kayıt yaptırmadan yüklenebileceği en ilgi çekici site olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de hoşunuza gidecek muhteşem klipler bulabilirsiniz bu platformda.

Fakat maalesef Streamable bazı okullarda ya da iş yerlerinde yasal olmayan içerikler nedeniyle bloke edilmiştir. Eğer izlemek isteyip de izleyemediğiniz videolar varsa, bağlantı adresini Know Your Streamable’a yapıştırarak, muradınıza erebilirsiniz.

Birkaç saniye içerisinde (bağlantı hızınızla doğru ya da ters orantılı olarak) dosyayı mp4 versiyonunda indirebilirsiniz.

Genel maksatlı yükleyiciler ve uzantılar

YouTube alemin kralı olabilir ama YouTube’dan da iyi bazı yıldız siteler de var. Videoların hangi platformda oldukları sizi bağlamıyorsa, genel maksatlı bir adet indirme yöneticisi sizin için uygun olacaktır. Kaldı ki bir çok eklentiyi bir arada kullanmaktansa, tek bir eklenti kullanmak evladır.

En iyi web uygulaması: KeepVid

KeepVid, video indirme sektöründe en eski isimlerden biridir. Ne zaman işiniz düşse, sizi hayal kırıklığına uğratmaz. Bir nevi emektardır diyebiliriz.

Bu arada sitede yer alan eklentilere kulak asmayın. Zira işe yaramıyorlar. Ama eğer ödeme yapmak isterseniz, Windows ve Mac için yapılan masaüstü programların harika olduklarını söyleyebiliriz.

En iyi 'yeni' web uygulaması: Save It Offline

Yeni web uygulamaları arasında en çok beğeni alanlardan biri de Save It Offline’dır. Aynı zamanda KeepVid’in desteklemediği bazı siteleri de destekliyor. Üstelik eklentilerden daha çok tercih edilebilecek mükemmel bir bookmarklet uygulaması da var.

Bir çok site destekli: Tube Offline

İnternet aleminde o kadar çok video barındıran site var ki, tek bir indirme programının hepsini desteklemesi imkansız. Edinebileceğiniz en olası program ise ‘Tube Offline’dır.

Kullanmak için öncelikle dönüştürme yapacağınız siteyi listeden seçmeniz gerekiyor. Ancak bundan sonra videonun bağlantı adresini kopyalayıp, yapıştırabiliyorsunuz. Sonrasında indirme yapmak gayet kolay.

Chrome eklentilerini kullanmayın, Google çılgına dönüyor

Çok sayıda mükemmel Chrome eklentisi var piyasada bu işi görecek ama Google bunları yakından takip ediyor ve kapatıyor.

Bu noktada size tavsiye edebileceğimiz bir video indirme eklentisi olmayacak. Yukarıda bahsettiğimiz Save It Offline bookmarklet’ini kullanmanız daha iyi olacaktır.

Firefox’ta indirme yapmak için: Video İndirme Yardımcısı

Mozilla Firefox’ta işler, diğerlerindeki gibi iç karartıcı değil. Üstelik kullanabileceğiniz mükemmel bir Firefox eklentisi var.

Bookmarklet yerine bunu kullanmayı tercih etmenin ana nedeni, video sayfasından çıkış yapmanızın gerekmiyor oluşu. Eklentinin açılır menüsü videoyu indirerek sabit diske kaydetmeniz için gerekli seçenekleri gösterecektir.

Bunların haricinde bildiğiniz daha kullanışlı, tavsiye edilebilecek web sitesi ya da uygulama/eklenti varsa, yorumlarda belirtirseniz, seviniriz.