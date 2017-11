Web Kameralarını Kapatmak Gözetlenmemek İçin Yeterli mi?

Web kameralar yıllardır sürekli ilerleyen teknolojik gelişmelerle büyük bir güvenlik sorunu haline geldi. Peki onları kapatmalı mıyız?

Edward Snowden'dan tutunda Mark Zuckerberg ve eski FBI direktörü James Comey'a kadar herkes web kameraların kapanması gerektiğini aksi takdirde hackerların hedefi olabileceğimizi söylüyor. Şüphesiz bu konuda haklılar ancak bir sorun var; hackerlar bizi neden izlesin?

Black Mirror'un 3. sezon 3. bölümünü (Shut Up and Dance) izleyenler bu konunun farklı bir tema altında da olsa işlendiğini bilirler. Hackerlar sıradan vatandaşları, yaptıkları asla tasvip edilmeyecek bir şeyi ifa ettikleri sırada ön kamera aracılığıyla kayıt altına alarak onları tehdit eder ve sonu bilinmeze giden bir macera başlar.

Hem diziye göre hem de bize göre elbette çözülmesi gereken tek sorun web kameralar değil. Zira teknoloji sayesinde tüm hayatımız bir kameralar ve mikrofonlar cenneti olmuş durumda. Yani her durumda 'Big Brother is watching you' diyebiliriz. Bu bağlamda web kameraları kapatmak bize az da olsa huzur verebilir ancak telefon kameraları ya da mikrofonlar da en az onlar kadar tehlike arz ediyor.

"Ne yapmak lazım?" derseniz tam olarak kesin bir çözüm sunamayız ancak en azından web kameralarınızdan gözetlenmemek için bir yöntem var: