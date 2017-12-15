Web sayfanız veya işletmeniz için logo tasarımı yapacak birini arıyorsanız artık aramayın, yalnızca birkaç adımla Logaster'ın dünyasına kendinize en uygun logoyu kendiniz tasarlayabilirsiniz.

Logolar, küçük veya büyük herhangi bir işletme için çok önemlidir. Neyse ki artık bu konuda yardımcı platformlar var. Bu alanda en iyilerden birisi olan Logaster, şirketinizin web sayfasını ve logosunu oluşturmanıza olanak tanıyor.

En iyi logoya ulaşmak için bir logo tasarımcısı ile anlaştığınızda, bu iş için ciddi anlamda ücretler alacaktır. Yani yeni bir iş kurduğunuzda, zaten sınırlı olan paranızı bu kişilere vermek istemeyebilirsiniz. İşte, siz de bunun için fazla para vermek istemeyenlerdenseniz bir logo tasarımcısına para vermeden kendi logonuzu tasarlayabilirsiniz.

Hızlı ve en önemlisi ücretsiz güzel logolar oluşturmak istiyorsanız, Logaster’a göz atmanızı öneriyoruz. Ayrıca ücretsiz tasarladığınız logoları, opsiyonel olarak cüzi rakamlara tam tasarımlı belgeler haline getirebiliyorsunuz.

Logaster Nasıl Çalışır?

İlk adımda, logoda kullanmak istediğiniz metni girmeniz ve hangi sektörde yer alıyorsanız veya hangi sektöre ait logolar çıkarmasını istiyorsanız onu seçmelisiniz.

Bunun ardından “Sonraki” butonuna tıklayarak Logaster’ın birkaç saniye düşünmesine izin veriyoruz. Bu işlemin sonunda, farklı öneri konseptlerine yer veren bir liste bulacaksınız. Buradan beğendiğiniz logo konseptini hızlıca seçebilirsiniz.

Bir taslağa karar verdikten sonra yeniden “Sonraki” butonuna tıklayınız. Karşınıza, seçtiğiniz taslağın önizleme alanı geldi. Burada; simgeyi, yazı tipini ve rengi değiştirebilir, isterseniz bir slogan ekleyebilirsiniz. Tüm bunlar sizin hayal gücünüze kalmış durumda.

Düzenleme işlemini bitirmek için yeniden “Sonraki” dediğinizde logoyu tamamlamış oluyorsunuz. Buradan sonra, isterseniz filigranlı küçük boyutlu logoyu indirebilir veya kendinize uygun bir tarifeyle logonun tam halini satın alabilirsiniz.

Logaster: Tüm İş Belgeleriniz için Özel İndirimler Yapıyor

Bu işlerden hiç anlamıyorsanız, her işi sizin yapmanızı sağlayacak özel bir paket satın alabilirsiniz. Bu pakette, geliştirdiğiniz logo tasarımı, aynı logonun kullanıldığı 1 kartvizit tasarımı, 1 zarf tasarımı, 1 antetli kağıt tasarımı ve 1 site ikonuna ulaşabilirsiniz. Tüm bunlara indirimli olarak 30 dolar karşılığında ulaşabileceksiniz. Bu tasarımlar elinize ulaştığında hiçbir şey yapmadan olduğu haliyle baskıya gönderebilir ve logo tasarımcılarının yüksek fiyatlarından kurtulmuş olabilirsiniz.

Yeni web sayfası veya işletme açıyorsanız, Logaster logo tasarımı yapmanız için en iyi seçeneklerinizden birisi olacaktır.