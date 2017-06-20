İnternet ortamında birçok kişisel bilgimiz mevcut. Bu bilgileri yalnız bizim görebilmemiz için parolamızı doğru seçmeliyiz. Peki özenle seçtiğimiz bu şifreler, web sitelerinin veritabanlarında nasıl tutuluyor ve doğrulanıyor?

Teknolojinin hızla gelişmesiyle ve kitlelerin hızla dijital ortama akmasıyla birlikte, siber korsanlara da yeni yeni alanlar açılıyor. Artık hackerlar ve siber saldırıların sesi daha çok duyulmaya başladı. Bir anlamda yeryüzündeki herkes, bir şekilde bu tarz ataklardan etkileniyor. Peki internet siteleri, bilgilerinize ulaşılması açısından en önemli anahtar olan şifrenizi nasıl veritabanlarında depoluyorlar?

Yöntem 1: Düzyazı Halinde

Bu en güvensiz ve en basit depolama yöntemidir. Şifrenizi bir düzyazı formatında tutar ve siz her giriş yaptığınızda doğrudan veritabanından çekerek o an yazdığınız şifre ile karşılaştırır. Eğer doğru ise giriş yapmanıza olanak sağlar.

Yöntem 2: Basit Şifreleme

Şifreleme, bir veriyi özel bir anahtar kullanarak rastgele başka bir metne dönüştürme işidir. Eğer bir hacker bu metni ele geçirirse, kullanılan anahtarı elde etmeden şifrenizi çözemez. Ancak basit şifrelemelerde anahtar da aynı server’da tutulur. Bu nedenle bu şifreleme yöntemi usta hackerlar için çok büyük bir engel değildir.

Yöntem 3: Hash Yapısı ile Şifreleme

Hash de basit şifrelemeye benzer bir şekilde, şifreyi uzun bir metne dönüştürür. Ancak temel farkı, özel algoritması sayesinde şifrelenmiş hash metnini şifreye dönüştürme imkanının olmamasıdır. Hackerlar elde ettikleri hash’leri çeşitli şifrelerle karşılaştırmakta ve bazen parolaları çözebilmektedirler. “Gökkuşağı tabloları” denilen ve internette hackerlarca yayınlanan hash tabloları bu özel işlem için kullanılmaktadır.

BONUS:

Çözülen hash’lerden biri “b10a8db164e0754105b7a99be72e3fe5”dir. Google’da “b10a8db164e0754105b7a99be72e3fe5” ifaesini aratabilir veya buradan hash'in karşılık geldiği değeri görebilirsiniz. Bu hash’in karşılığı “Hello World” ifadesidir.