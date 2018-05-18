Web ziyaretlerimiz zaman zaman istediğimiz gibi sürmeyebilir. İşte web sitelerinde en çok karşılaştığımız 4 hata ve anlamları.

Herhangi bir internet sitesini ziyaret etmek son derece kolaydır. Adres çubuğuna URL’sini yazarsınız, arama motorunda aratırsınız ya da kayıtlı yer imlerinde adına tıklarsınız. Hepsi bu kadar! Fakat bazen internet sitelerinde karşılaşmayı beklemediğimiz bazı hatalar da alabiliriz.

İnternet kullanıcılarının en çok karşılaştıkları hatalar 404, Error 401, 403 ve 504’tür. Peki bu hatalar ne anlama geliyor hiç düşündünüz mü? İşte internet kullanıcılarının en çok karşılaştıkları hataların ne oldukları.

1- Hata 404

Hata 404, muhtemelen en çok karşılaşılan hatadır. Aradığınız sayfanın mevcut olmadığını gösterir. URL’yi yanlış girmenizden ya da web sitesinin ilgili sayfanın URL’sini değiştirmesinden kaynaklanabilir.

2- Hata 401

Hata 401, genellikle bir web sitesine giriş yapmak için kimlik doğrulamasına ihtiyaç duyduğunuzda gerçekleşir. Bu hatayı alıyorsanız, ilgili web sayfasını görmek için siteye giriş yapmanız gerekiyor demektir.

3- Hata 403

Hata 403 de içeriği görmek için kimliğinizin doğrulanması gereken sayfalarda görülür. Fakat Hata 401’den farklı olarak sunucu kimliğinizi bilmekte fakat giriş yapmak için izin vermemektedir. Eğer web siteye giriş için yetkiniz olduğunu düşünüyorsanız, site yöneticisine ulaşmalısınız.

4- Hata 504

Hata 504, ağ bağlantısı zaman aşımına uğradığı zaman ortaya çıkar. Bu da web sitesi sunucusunun yavaş çalıştığını ve sağlıklı bir bağlantı kurulamayacağını gösterir. Sunucu problemi çözülene kadar siteye erişim sağlayamazsınız.