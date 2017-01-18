Web Sitesi Kurulumunda En Çok Yapılan 3 Hata

Son dönemlerde şirketlerden bireysel bloglara kadar artan web sitesi kurulumunda en sık yapılan 3 hatayı aktarıyoruz.

Günümüzde artık her şeye internet üzerinden kolayca ulaşıyoruz. İstediğimiz her içerik için oluşturulmuş yüzlerce siteyle karşılaşıyoruz. Ancak bizler, genelde hep temasını, içerik renklerini, dokusunu sevdiğimiz siteyle haşır neşir oluyoruz. Peki, ama neden böyle oluyor? Aynı bilgiyi birçok web sitesi bize sunarken, neden hep aynı siteden araştırma yapıyoruz? Burada da karşımıza web tasarımı yaparken karşılaşılan hatalara düşmemek çıkıyor. Bir tık kadar uzağımızda olan bu sanal dünya, aslında sanıldığı kadar kolay bir mekanizmayla işlemiyor.

Bu yazımızda web tasarım yaparken en çok yapılan 3 hatayı ele alacağız. Bu hataları da şöyle sıralıyoruz:

Netlik eksikliği

UX Sorunları

Gereksiz Etiketlemeler.

Netlik Eksikliği

Bu hata, tasarımcıların en çok yaptığı hatalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Genelde de bu hataya düşen kişiler yaptıkları iş veya sektörle ilgili bilgi eksikliğine sahip olan insanlar oluyor. İnternetin bizlere birçok noktada kolaycılığı öğretmiş olması, burada tam tersi bir etki yaratıyor. Araştırmayı es geçen, kolaycılığa kaçan, yaptığı işin ehli olmayan kişiler, bu hatayı sıklıkla yapıyor. Netlik eksikliğine düşerken yapılan genel yanlışlar da şöyle sıralanabilir:

a - Ürünlerin net bilgi ile tanıtılması

b - Rakip firmaların veya sitelerin iyi derecede incelenmesi

c - Üretim veya teknik bilginin gizlenmesi.

UX Sorunları

UI tasarım kullanıcı arayüzü anlamına geliyor. Bu da kullanıcıların sitenizde rahat gezinmesi için kullanılan bir yöntemdir. Aynı zamanda gelişen yazılım ve kodlama teknikleriyle UX (user experience) olarak da adlandırılabiliyor. UX, deneyimli kullanıcı anlamında da kullanılabiliyor. Eğer siz bir web sitesi yapacakken kullanıcıların rahat gezinmelerini, aradıkları bilgiye kolay erişebilmelerini, süreci bir hikâyeye çevirebilmeyi düşünmeden hareket ettiyseniz, büyük bir sorunla karşı karşıyasınız demektir.

Gereksiz Etiketlemeler

Etiket, çağımızın olmazsa olmazlarından. Bir “şey”in var olabilmesi için etikete ihtiyaç duyuluyor. Web sitesindeki ürün kimliği olarak da açıklayabiliriz etiketi. Ancak, tasarımcılar web tasarım yaparken doğrudan alan adında çalışarak sitenin kalite puanını düşürebilir yada resim veya meta açıklamalarına gereksiz kelimeleri ekleyebilir. Web sitesi tasarımı yaparken yapılan yanlışlardan bir diğeri de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bir de şu ihtimal var ki, okunma oranlarını çok fazla etkiliyor; firmalar, bir ürün eklerken ürünün ait olduğu etiketi yapmak yerine farklı ürünler etiketliyor.Örneğin; yüzük fotoğrafı eklerken resim etiketi olarak kolye yazılabiliyor. İyi bir web sitesine sahip olmak, okunurluğunuzu artırmak, bu büyük mecrada iyi bir yere sahip olmak istiyorsanız, bu hatalara düşmemeniz gerekiyor.

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