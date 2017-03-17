Celal Bayar Üniversitesi IEEE Topluluğu tarafından düzenlenecek olan Ege Bölge Toplantısı etkinliğinde 18 Mart Cumartesi günü (yarın) Webtekno olarak bulunacağız!

18-19 Mart 2017 tarihlerinde Celal Bayar Üniversitesi’nde düzenlenecek olan EBT (Ege Bölge Toplantısı) etkinliğinde Webtekno olarak yer alıyoruz. Ekibimizden videolarını izlediğiniz Çağdaş Işıl ve Lütfi Karaca’nın katılacağı etkinlik, 2 gün boyunca dolu dolu geçecek.

Celal Bayar Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan EBT, ege bölgesindeki neredeyse tüm üniversitelerin IEEE öğrenci topluluklarının buluştuğu bir etkinlik şeklinde olacak.

Ayrıca Endüstri 4.0 için Doç. Dr. Coşkun Küçüközmen ve Microsoft’taki iş olanakları ve staj imkanı hakkında Özhan Gülal tarafından da bilgilendirileceğiniz EBT, Celal Bayar Üniversitesi’ndeki Muradiye Kampüsü Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Manisa’da veya Manisa’ya yakın oturan herkesi hafta sonunu dolu dolu ve bilgilendirici şekilde geçirmek için Celal Bayar Üniversitesi’ne bekliyoruz. Ayrıca etkinlik ile ilgili detayları buradaki internet sitesinden takip edebilir, Celal Bayar IEEE ekibini Facebook / Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.