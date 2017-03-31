Webtekno’nun Artıway Sponsorluğundaki iPhone 7 Çekilişinin Kazananları Belli Oldu!

Artıway ile işbirliğimiz sonucunda Artıway tarafından yapılan iPhone 7 çekilişinin talihlisi açıklandı.

Artıway sponsorluğunda çektiğimiz 18x zoom yapabilme kabiliyetine sahip olan akıllı telefon lensi incelememizde Artıway tarafından gerçekleştirilecek iPhone 7 çekilişinden de bahsetmiştik. Şimdi ise 29 Mart tarihinde sona eren ve sadece Artıway mobil uygulaması üzerinden katılabileceğiniz bu çekiliş sonuçları nihayet bizlere kazanan ve yedek talihli ismi bildirildi.

Yukarıda görebileceğiniz videomuza konu olan çekiliş sonucuna göre açıklanan asıl ve yedek talihli isimler ise şu şekilde;

Artıway Çekilişi iPhone 7 Kazananı: Alperen Şahin

Artıway Çekilişi iPhone 7 Yedek Talihlisi: Berkay Gövdeli

Kazanan arkadaşa en kısa sürede e-posta üzerinden iletişime geçilecek ve adres bilgisi istenerek sıfır kutusundaki iPhone 7 gönderilecek. Şimdiden Alperen Şahin’i kutluyor ve iPhone 7’yi güle güle kullanmasını diliyoruz :)