Webtekno Olarak Yarın Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeyiz!

Webtekno olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün “Dijital Medya Söyleşileri” ektikliğine konuk oluyoruz!

Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün düzenlediği “Dijital Medya Söyleşileri” adlı etkinliği yarın, yani 5 Ocak 2017 Perşembe günü DEUZEM Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Webtekno olarak yer aldığımız bu etkinlikte, Webtekno ekibi adına Çağdaş Işıl ve Onur Asrak katılacak. Bu güzel buluşmada Webtekno’nun neler yaptığı, ofis ve çalışma ortamı, nasıl bu kadar büyüdüğü ile gelecek projeleri ve çalışmaları gibi birçok konudan bahsedilecek ve sorularınız cevaplanacak.

Etkinliğin ücretsiz olduğunu ve zamanı olan herkesi beklediğimizi belirtmiş olalım. Yarın 15:30’da görüşmek üzere!