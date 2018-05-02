Webtekno Tarafından Önerilen Kaliteli Spigen Ürünleri!

Akıllı telefon aksesuarları üreticisi Spigen, küresel çapta kalitesiyle biliniyor. Firmanın kılıftan adaptöre, taşınabilir şarj aletinden kulaklığa kadar, kullanıcılarını memnun eden pek çok ürünü bulunuyor. İşte Hepsiburada üzerinden önerdiğimiz en işlevsel ve kaliteli Spigen ürünleri.

Teknoloji ile iç içe giren hayatımıza artık akıllı telefonlarla ve onların bağlı oldukları birimlerle yön veriyoruz. Bu nedenle satın alma kararı verirken dikkatli bir şekilde davrandığımız telefonlarımızı da aynı dikkatle korumamız gerekiyor. Uzun yılladır kaliteli aksesuar arayışında kullanıcıları memnun eden Spigen, imdadımıza yetişiyor.

Son dönemde cihazlara ürettiği kılıf ve ekran koruyucuları dışında, araç şarj kitleri, adaptörler ve kulaklıklar gibi ürünleriyle dikkat çeken Spigen’in Türkiye’deki ürün yelpazesi de genişledi. Koruma teknolojilerindeki iddiasından sonra, firmanın diğer ürünlerinin de sağlamlık konusunda örnek teşkil ettiğini belirtmek gerekiyor.

Hepsiburada üzerinde satışa sunulan Spigen ürünleri, son dönemin en başarılı aksesuarları arasında bulunuyor. Biz de sizin için güzel bir çalışma yapıp bu ürünlerin arasından, en çok hoşunuza gidecek şeyleri seçtik.

Ürünleri satın almak için başlıklara tıklamanız yeterli olacaktır.

Qualcomm 3.0 Sertifikalı bu taşınabilir şarj cihazı, 2 cihazı aynı anda şarj edebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda cihazınızın zarar görmesini önleyen IP Akıllı Akım Koruma özelliği sayesinde rakiplerinden kendini öne çıkarmayı başarıyor.

Qualcomm’un Quick Charge 3.0 hızlı şarj özelliği, 2 cihazı aynı anda şarj edebilme özelliği ve cihazınıza zarar vermemesi için IC Koruması sayesinde aracınızda akıllı cihazlarımızı güvenle şarj etmemizde kolaylık sağlamayı başarıyor.

Spigen F306W Kablosuz Şarj Cihazı + Qualcomm 3.0 Priz Adaptörü, kaliteli kumaştan yapılan Micro USB kablosu, Qualcomm sertifikaya sahip priz adaptörü ve Soğutma teknolojisi, 7.5W gücünde IOS, 10W’a kadar Android Hızlı Şarj desteği ile alanında lider olmayı başarıyor.

Legato R53 Kablosuz Spor Kulaklık ile Spor yaparken kulağınızdan düşme korkusu ve IPX7 Sertifikası ile terlediğinizde su kaçması gibi durumlar ile karşılaşmayacaksınız. İçerisinde bulunan mikrofonu ile rahatlıkla görüşmelerinizi yapabilir, CVC 6.0 Gürültü Önleme Teknolojisinden yararlanabilirsiniz.

Spigen Manyetik Havalandırma Tutucu sayesinde teknolojik cihazlarınızı daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabileceksiniz. Araç içinde akıllı telefon, tablet, navigasyon gibi teknolojik cihazlarınızı, tüm marka ve modeldeki cihazlarla uyumlu Spigen marka manyetik havalandırma tutucu ile birlikte kolayca ve güvenle kullanabilirsiniz.

Halk arasında Seramik Kaplama olarak bilinen ürünün cep telefonlarında kullanılan cam yüzeyler için özel geliştirilmiş ve değiştirilmiş versiyonudur. Her Türlü Kılıf ile uyumlu olması, Kavisli ekranlara alternatif bir çözüm sunması, Tüm cihazlarla uyumlu olması sayesinde kir ve çiziklere karşı korunmada yardımcı olmayı başarıyor.

Spigen iPhone X için özel geliştirilen Reventon koruma serisi:

360 Derece Koruma sağlayan bu kılıf Sert PC arka çerçeve yüzeyi, Esnek TPU kenarlar ve Sert PC ön çerçevesi ile cihazınıza hak eden korumayı gösteriyor. İçerisinde bulunan 2 Adet Spigen’in Temperli Cam’ı ile beraber çıkması ise ürüne ayrı bir güzellik katıyor.