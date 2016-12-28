Webtekno Yeniden Webrazzi Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı YouTube Kanalı”na Aday Gösterildi!

Kurulduğumuz günden bu yana sizlerin desteğiyle birçok adaylık ve ödüllerin ardından bu sene de Webrazzi Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı YouTube Kanalı” dalında aday gösterildik.

Geçtiğimiz günlerde sizlerin sayesinde Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nde 2 yıl üst üste duble yaparak bu yıl da “Yılın En İyi Teknohaber Sitesi” ve “Yılın En İyi YouTube Kanalı” ödüllerini almıştık. Şimdi ise iki yıl önce kazanmış olduğumuz “Webrazzi Ödülleri”ndeki “Yılın En Başarılı YouTube Kanalı” dalında yeniden aday olduk.

Barış Özcan, Burak Oyunda, Hayrettin, Ruhi Çenet Videoları, Hayrettin, OHA Diyorum!, NDNG - Enes Batur, İdil Tatari, Nedir? ve Orkun Işıtmak gibi Türkiye’nin en başarılı kanalları olan adaylar ile yarışacağımız bu ödül sürecinde elbette her zaman olduğu gibi yeniden sizlerin desteğine ihtiyacımız var.

Buradaki bağlantıdan Webrazzi Ödülleri’nde giderek Twitter, Facebook ya da LinkedIn adresleriniz üzerinden oylamaya katılabilirsiniz. 6 Ocak 2017 saat 17:00’ye kadar devam edecek olan oylama süreci sonunda ister biz kazanalım, isterse yukarıda belirttiğimiz ülkemizin önemli kanallarından biri kazanmış olsun, her zaman desteğinizi hissettiğimizin ve bundan mutluluk ve onur duyduğumuzu bir kere daha hatırlatmak isteriz :)

Şimdiden oy veren, vermeyen herkese çok teşekkürler, iyi ki varsınız canlar!