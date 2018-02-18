WeChat Pay, Gözünü Çin Yeni Yılına Dikti!

Dünya'nın önde gelen elektronik cüzdan ugyulamalarından birisi olan WeChat Pay, Çin yeni yıl kutlamalarını bir büyüme aracı olarak görüyor.

Çin'de gerçekleşen yeni yıl kutlamalarında geleneksel olarak, aile ve arkadaşlara kırmızı zarflı para kartları gönderiliyor. Bu zarfları ülkemizde bir zamanlar gönderilen tebrik kartlarına benzetebiliriz. Bildiğiniz gibi bu tebrik kartları artık eskisi kadar gönderilmiyor. Çin'de de geleneksel olarak gönderilen kırmızı zarflar eskisi gibi fiziksel olarak iletilmiyor. Dijital ödemelerin ve teknolojinin gelişmişliği sanal zarfları oldukça popüler bir hale getirmiş durumda.

WeChat'de bu yıl büyüme aracı olarak yeni yılda gerçekleşen geleneklere sırtını yaslayacak. Halihazırda Çin'de kırmızı zarflar için en büyük kaynak olan WeChat, geçtiğimiz yıl %43'lük bir büyüme kaydetmişti. WeChat kullanıcıları geçtiğimiz yılki kutlamalarda 46 milyar zarf gönderdi. South China Morning Post tarafından yapılan bir araştırmaya göre Çinlilerin % 80'i bu sene WeChat Pay aracılığıyla kırmızı zarf göndermeyi planlıyor.

Ancak firma, bu yıl daha fazla gönderiyi teşvik etmeyi planlıyor. WeChat ortaya çıkmasından bu yana ABD ve Avrupa da dahil olmak üzere birçok pazarda çok sayıda ortaklık kurdu. Bu yıl, kırmızı zarfları geliştirmek için bu ortaklıklardan faydalanmayı planlayan WeChat, parakende işiyle uğraşan ortaklarından belirli miktarda alışveriş yapanlara (788 dolar), para transferlerinde indirim sağlayacak ve kuponlar dağıtacak. WeChat, 980 milyon kullanıcısının yurtdışında kendi uygulamasını kullanmaya teşvik etmeye çalışacak. Çeşitli indirimleri de bu teşviki güçlendirmek için kullanacak.

WeChat Pay, önde gelen mobil cüzdan Alipay ile girdiği rekabette avantaj sağlamaya çalışacak. İki şirket halihazırda Çin'in 5 trilyon doları bulan mobil ödeme pazarının %90'ından fazlasını kontrol ediyor. Alipay pazarda %54'lük bir güce sahipken WeChat Pay %40'lık bir paya sahip bulunuyor. Bununla birlikte WeChat Pay her geçen yıl Alipay'in payını biraz daha ele geçiriyor.