Dil Bozukluğu Olan Kişiler İçin "Emoji" Dilini Geliştirildi!

Samsung İtalya, dil bozukluğu sorunu yaşayan kişilerin emoji yardımı ile iletişim kurabilmesi için yeni uygulamasını duyurdu.

Günümüzde binlerce dil bulunuyor. Bu dillerin birçoğu konuşulmuyorken, konuşulan yüzlerce dil arasında iletişim kurmak da haliyle zor oluyor. Ancak tüm dünyanın kullanabileceği ortak bir dil şekilleniyor. Bu dilin İngilizce olduğunu düşünebilirsiniz ancak İngilizce değil: Herkesin yakından tanıdığı emojiler. Emojiler, içlerinde Nusret’in efsane hareketine kadar sayısız sembolden oluşuyor.

İlk çıktıklarında bu kadar büyüyeceğini kesinlikle beklemediğimiz emojiler hazır gelişmeye devam ederken, firmalar da bu tatlı kardeşlerimiz için uygulama geliştiriyorlar. Samsung Electronics Italia ve konuşma terapisti Francesca Polini tarafından hazırlanan Wemogee, metin ifadelerini emoji kombinasyonlarının yerini alması ve bir mesajlaşma uygulaması veya yüz yüze etkileşimlerde kullanılabilmesi için geliştirildi. İngilizce ve İtalyanca olacak şekilde iki dili destekleyen uygulama, 28 Nisan’da iOS ve Android sürümü için kullanıma sunulacak.

Dil anlama zorluğu çeken afazi hastaları için yeni bir dil yaratmanın yollarını aralamak için yapılan projeden tüm dünya yararlanabilecek. Ulusal Afazi Derneği’ne göre yalnızca Amerika’da yaklaşık iki milyon vatandaş, afazi hastalığı ile mücadele ediyor. Aynı zamanda her yıl 180.000 kişi de bu hastalığa tutuluyor. Wemogee uygulaması sayesinde görsel olarak desteklenen konuşma biçimi sağlanacak ve afazi hastalığının engelleri kaldırılacak.

Wemogee geliştiricileri, bunun afazi olan hastaların iletişim kurmasını sağlayan ilk emoji tabanlı sohbet uygulaması olduğunu iddia ediyor. Uygulamada iki ayrı mod yer alıyor. Bu modların birini afazi hastası kullanıcılar kullanacak. Burada, altı kategoriye ayrılmış 140’dan fazla cümleyi simgeleyecek emojiler yer alacak. Bunun dışında Afazi hastası olmayan kişiler de emojileri metin halinde görecek ve bir şeyler yazdıklarında uygulama otomatik olarak emojiye çevirerek yollayacak.

Geçen gün dünyaca ünlü Doctor Who dizisinde izlediğim bir bölümün ana konusu olan emojiler, gelecekte hayatımızın çok daha fazla içerisinde olacak gibi duruyor.