Western Dijital, dünyada bir ilki başararak 14 terabaytlık bir sabit disk ürettiğini açıkladı.

Western Dijital, 14 TB kapasiteye sabit hardiskini gün yüzüne çıkarttı. Dünyada bir ilki başaran Western Dijital, ilk 14 terabaytlık sabit diski üretti.

Şirket, 14 terabaytlık Ultrastar Hs14'ün SATA ve SAS biçimlerinde, saniyede 223 MB hızlara ulaşabildiğini açıkladı. Kullanıcılara daha fazla verim sağlayacak olan bu sabit diskin, kurumsal müşterilere odaklanarak üretildiğini belirtelim.

Sıralı yazma performansını önceki nesiller göre iki katına çıkartan Ultra HS14'ün MTBF derecelendirmesi 2.5 milyon saat olarak belirtiliyor. Henüz ürünün fiyatı hakkında resmi bir açıklamada bulunmayan dev üretici, yüksek kapasiteye ihtiyacı olan kullanıcıların derdine derman olacak.

14 TB'lık sabit disk, ilk olarak web sunucuları ve benzeri şirketlerin kullanıma sunulacak. Daha sonrasındaysa yavaş yavaş diğer kullanıcılara servis edilecek olan sabit diske şimdiden sahip olmak isteyen birçok kullanıcı bulunuyor.