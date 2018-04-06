Western Digital'den Süper Hızlı SSD Atağı

Western Digital, Nisan sonuna doğru çıkması planlanan, 3.400 MB/saniye hızındaki cihazlarını resmi olarak duyurdu.

Western Digital, 2025 yılına kadar microwave destekli 40TB sabit disk üretmeye çalışırken, yakın gelecek için müjdeli bir haber vermekten geri kalmadı. Western Digital, nisan sonlarında kullanıcıları için yeni ve son derece hızlı bir depolama çözümü sunmak istiyor.

Şirket, 4K ve Ultra HD grafikleri akıcı ve sorunsuz bir şekilde okuyan, oyun tutkunlarını ve profesyonel video yapımcılarını hedef alan, bu tür kullanıcılara ilaç gibi gelecek bir SSD’nin yani Black 3D NVMe'nin müjdesini verdi.

Black 3D NVMe 250GB, 500GB VE 1 TB kapasite ile piyasaya sürülecek, buraya kadar olağan dışı bir durum yok, ancak ürün gizli silahı olan yüksek hızı ile piyasanın altını üstüne getireceğe benziyor.Zira, 250GB ve 500GB’lık cihaz 3.400 MB/ saniye okuma hızına ulaşırken, 1TB’lık versiyon ise 2.800 MB/ saniye hızında olacak.

Ürünler için Western Digital’in ise tahmini fiyat prosedürü; 250GB için 120 Dolar, 500GB için 230 Dolar ve 1TB için 450 Dolar olarak belirlenmiş durumda. Ürünün ilk etapta daha spesifik noktalarda Nisan ayında piyasaya çıkması bekleniyor. satış alanının daha da genişletileceği tarih için herhangi bir açıklama henüz bulunmuyor.