Western Digital İlk Taşınabilir SSD Cihazlarını Tanıttı!

Dünyanın en köklü disk üreticilerinden Western Digital, nihayet taşınabilir SSD sürücülerin kıymetinin farkına varmış gibi gözüküyor.

Western Digital, SSD'lerin ana ürün gamı için hazır olduğunu kabul etmeyi geç de olsa kabul etti. İlk ürününü masaüstünde satışa sunduktan sonra taşınabilir SSD'yi satışa sunarak, şimdiye kadar kaybettiği zamanı telafi etme niyetinde.

Şirket, SSD'leri 256GB, 512GB ve 1 TB seçenekleri ile piyasaya sürüyor. Üstelik cihazlar çok şık bir tasarıma sahip ve 515MB / s'lik sıralı okuma hızı ile (Samsung'un T3'ünden biraz daha hızlı) en hızlı sürücü olmasa da, kesinlikle en iyiler arasında.

Modeller, USB-C (kutuda bir de USB-A adaptörü var) mimarisi ile tasarlandılar, 256 bitlik donanım şifrelemesi sunuyorlar ve üstelik 2 metreye kadar düşüşlere de dayanıklılar. Lakin bir fiyatlandırma devrimi bekliyorsanız, “aradığınız SSD birimleri bunlar değil”. My Passport SSD, 256GB model için oldukça uygun olan 100 dolarlık bir fiyata sahip olsa da, 512GB ve 1TB kardeşler 200 ve 400 dolar talep ediyorlar. Her ne kadar bu kalitedeki bir cihaz için çok yüksek olmasalar da, ucuz sayılmazlar.