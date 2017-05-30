Western Digital ve SanDisk'in yeni nesil SSD'leri içinde bulunduran bir seriyi piyasaya süreceği açıklandı. Eski disklerden daha fazla okuma ve yazma kapasitesine sahip olacağı bilinen yeni serinin, önümüzdeki ay piyasada olması bekleniyor.

Sandisk’i de bünyesinde bulunduran Western Digital, yeni bir SSD serisini piyasaya sürecek. Günümüzün en önemli disk firmalarından biri olan SanDisk’i rekor bir fiyatla satın alan Western Digial Blue ve SanDisk Ultra 3D olarak iki ayrı seri halinde piyasaya sürülecek SSD modelleri, piyasadaki SSD’lerden daha fazla performans göstereceği iddiasında.

Piyasaya çıkacak serilerde kontrolörler aynı olacak. Bu durum kanımızca, yalnızca ortak teknolojik birikime sahip olmalarından kaynaklı değil; firmaların stratejilerinin ortak olarak belirlenmiş görünüyor. WD Blue serisi ile SAndisk Ultra 3D arasındaki farklılıkların da kapasite tarafında yoğunlaşacağı anlaşılıyor. Ayrıca WD Blue serisi M.2 2280 modelini de seride barındırıyor.

256 GB’tan başlayacak disklerin, 2 TB’a dek katlanarak giden seçenekleri olacak. 256 GB’lık olan diskin fiyatı 100 dolar civarında olacak. Ancak 500GB, 1 TB ve 2 TB’lıkların fiyatları konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Performanslarının 550 MB/s okuma ve 560 MB/s yazma hızlarında olacağı öğrenildi. Ayrıca garanti süresi üç yıl olacak. Disklerin önümüzdeki ay piyasaya çıkması bekleniyor.



