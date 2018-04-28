Ücretsiz Western Oyunu Wild West Online 10 Mayıs'ta Geliyor

Bünyelerdeki western açlığına merhem olması beklenen Wild West Online, çok kısa bir süre sonra Steam'deki yerini almaya hazırlanıyor.

Western oyunlarını sevenler için uzunca bir süredir piyasada büyük bir boşluk bulunuyor diyebiliriz. GUN gibi, Call of Juarez gibi uzun süredir yenisi çıkmayan yapımlardan sonra bu sene içerisinde çıkması beklenen Red Dead Redemption 2'yi beklerken, bizler için yeni bir yapımda ufukta görünüyor.

WWO Partners tarafından geliştirilen ve hem PvP hem de PvE elementlerini bünyesinde barındıracak olan oyun büyük bir harita ve yapılabilecek tonlarca aktivite barındıracak. Geçtiğimiz kasım ayından beri 'paralı erken erişim' döneminde olan oyunun, Steam için de benzer bir sürece girip girmeyeceği konuşuluyordu. Bununla birlikte gelen duyuruya göre oyun herhangi bir erken erişim sürecine girmeden direkt olarak 10 Mayıs tarihinde Steam'den indirilebilir olacak.

Yayınlanan videosuna ve gelen bilgilere göre oyunun grafiklerinin devasa online yapısına göre oldukça yeterli durduğunu söyleyebiliriz. At ve karakter özelleştirmeleri, kamp kurma ve soygun görevleri gibi şimdiden heyecan verici özellikler sunan oyunu oldukça merakla bekliyoruz.