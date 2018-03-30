Westworld 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

HBO'nun en sevilen yapımlarından biri olan Westworld'un uzun bir aradan sonra iki sezon fragmanı geldi. Fragman, robot ayaklanmasının yeni sezonda da devam edeceğini gösteriyor.

J.J. Abrams ve Jonathan Nolan’ın yapımcılığını üstlendiği, Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton, Jeffrey Wright ve Tessa Thompson gibi ünlü isimlerin başrolünde olduğu HBO’nun en çarpıcı yapıtlarından Westworld’un ikinci sezon fragmanı yayınlandı. İLGİLİ HABER Netflix, La Casa de Papel’in 2. Sezonu İçin Bir Fragman Yayınladı! 100 milyon dolarlık ilk sezon bütçesiyle merak uyandıran ve neredeyse izleyen herkesin memnun kaldığı dizinin ikinci sezonunda, birinci sezonun finalinde başlayan robot ayaklanması devam ediyor. Bernard ve Dolores karakterleri üzerine odaklanan fragman, Dolores’in istediği yaşamı elde etmek için amansız bir mücadele vereceğini gösteriyor. Westworld’un 22 Nisan’da yayınlanacak ikinci sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak : https://www.theverge.com/2018/3/29/17174644/westworld-season-2-new-trailer-hbo

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