Westworld’un 2. Sezonu Ne Zaman Yayınlanacak?

HBO'nun web sitesinde yer alan bilginin tekrarı/teyidi mahiyetinde Twitter'daki bir takipçisine cevap veren Wood, ikinci sezonun 2018 yılı bahar mevsiminde başlayacağını yazdı.

Favori HBO yapıtının gelecek sezonunu çok uzun zamandır beklemekle meşgul olanlar sadece Game of Thrones hayranları değil. Westworld’ün ilk sezonu 2016 yılı Aralık ayında bitmişti ama kanal, ikinci sezon için birilerinin parka dönüş yapmasının uzun süreceğini söylemişti. Gelin görün ki dizinin devamını dört gözle bekleyen hayranlar için tünelin ucunda ışık göründü. Zira dizinin yıldızı yeni bölümlerin ne zaman başlayabileceğine dair açıklama yaptı.

Oyuncu Evan Rachel Wood Pazartesi günü öğleden sonra Twitter üzerinde 2. Sezonun ne zaman başlayabileceğine dair soru soran birine hızlı bir cevap vererek, ‘2018 yılı bahar döneminde’ diye yazdı.

Wood’un tweeti aslında yeni bir bilgi olmamakla birlikte, açık ve faydalı bir bilgi olarak addedilebilir. HBO’nun halkla ilişkiler sitesi, en az Temmuz’dan bu yana dizinin devamıyla ilgili olarak ‘bahar 2018’ tarihine işaret ediyor. Fakat yayın tarihine dair bu sağlam bilgiye rağmen, fanatikler hala bilgi koparmanın peşinde. İkinci sezonun ne zaman başlayacağıyla ilgili olarak herhangi birinin herhangi bir şeyi söyleyebilme şansı, son ve kesin bir gösterim tarihinin belirlenmesine bağlı (1. Sezon sonbaharda yayınlanmıştı).

HBO, San Diego Comic Con’da gelecek sezon için bir fragman yayınlayarak, Ed Harris’in ‘Man in Black’ ve Jeffrey Wright’ın ‘Bernard’ olarak dönüş yapacaklarını teyit etmiş oldu. 2. Sezon, birinci sezonun finalinde görüldüğü üzere ‘Samurai World (Samurai Dünyası)’e yolculuk yapacak. Yapımcılardan Jonathan Nolan ve Lisa Joy, aynı zamanda ‘Roman World (Romalılar Çağı)’ ve ‘Medieval World (Orta Çağ)’ın da görülebileceğinin ip uçlarını verdiler.

Westworld’ün ikinci sezonu yayınlandığında, hepimiz tekrar ciddi anlamda önemli yeni şeylere odaklanabileceğiz. Bir yandan 3. Sezonun ne zaman gösterime gireceğini merak etmeye başlarken, diğer yandan Game of Thrones’un son sezonunu beklemekten de sıtkımız sıyrılacak