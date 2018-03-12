Ünlü HBO dizisi Westworld’e ait mobil oyun için ön kayıt işlemleri başladı. Android ve iOS kullanıcıları, oyun için ön kayıt yapabilirler.

Önümüzdeki ay sevenleriyle yeniden buluşması beklenen ünlü HBO dizisi Westworld, yeni sezon öncesinde yeni bir oyunla birlikte geliyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan bir mobil oyunla, yapay zekaları ve haritaları kontrol etmemize olanak tanınacak. Son derece rahatsız edici bir tema parkı olan Westworld’ü kontrol etmenizi sağlayacak oyunun ardında Warner Bros. bulunuyor. WB’den yapılan açıklamaya göre oyun tasarlanırken Westworld yapımcı ve yazarlarıyla birlikte çalışılmış.

Oyuna, Delos Park Eğitim Simülasyonu’na (DPTS) erişim sağlayabilen yeni bir stajyer olarak başlıyorsunuz. Zamanla parkın diğer özelliklerini de elinize alıp yükseldiğiniz oyunda, hem yapay zekaları kontrol etmeli hem de müşterilerin isteklerini yerine getirmelisiniz. Yapay zekaya sahip ev sahipleri üretip düzenli bir şekilde parkın hikayesine oturtmanız gereken oyunda, bu ev sahiplerinin misafirlerin arzularını karşılaması için çabalamanız gerekiyor.

Yayınlanan görsellere göre, Westworld’ün HBO dizisinden tanınan Dolores ve Dr. Robert Ford gibi karakterlerin yer aldığını görüyoruz. Bunları oyunun hangi bölgelerinde göreceğiz bilinmez, ancak ortaya çıkan oyun, Westworld’ün o beğeni toplayan atmosferini karşılayamayacak gibi duruyor.

Şu anda ön kayıt işlemine başlayan oyun, iOS ve Android kullanıcıları için son hazırlıklarını yapıyor. Eğer sizler de ön kayıtla sürpriz hediyeler almak istiyorsanız, buraya tıklayarak oyunun resmi web sayfasına ulaşabilirsiniz. Oyunun önümüzdeki ay çıkması bekleniyor. Muhtemelen dizinin 2. sezonu ile aynı dönemde çıkış yapacaktır.