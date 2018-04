Westworld'ün Yeni Sezonunda Neler Görmek İstiyoruz?

Westworld, 22 Nisan'da yeni sezonunun ilk bölümü ile yeniden ekranlara dönecek. İlk sezonunu soluksuz izlediğimiz dizi, uzun süre bekletse de nihayet geliyor ve tabii ki yeni sezonda görmeyi istediğimiz bir hayli detay var.

2016 senesinin sonunda izleyicisi ile buluşan ve o zamandan beri de merakla yeni sezonu beklenen Westworld, gelişine günler kala birçok haberle gündeme geldi. Her gelişme merakımızı fazlasıyla artırdı ve artık bir an önce sezon başlasın istiyoruz. Tabii bir de yeni sezonda görmeyi umduğumuz bazı konular var. İlk sezonun cevaplamadığı sorular ve beklenmedik hamleler yaparak şaşırtan karakterler, beklentilerimizi oldukça artırdı. Peki Westworld'de en çok görmek istediğimiz sahneler neler?



Önemli Not: Yazı genelinde ilk sezona dair ağır, kallavi ve hayattan küstüren spoilerlar mevcuttur. İzlemediyseniz mesuliyet size aittir.

Stubbs ve Elsie'ye ne oldu?

Dizinin iki sevilen karakteri, ilk sezonun sonunda ne yazık ki 'ölmüştü'. Ancak her ikisininde ölüm sahneleri oldukça kafa karıştırıcıydı. Üzerine yapılan açıklamalar ile öğrendik ki bu iki karakter diziye dönecek ancak bu nasıl olacak ve hikayeye nasıl tekrar dahil olacaklar bilemiyoruz. İkilinin başlarından geçenlere ve nasıl geri döndüklerine dair başarılı bir kurgu, görmek istediğimiz önemli olaylar arasında.

Dafa fazla katil robot

İlk sezonun bizi en çok şaşırtan ve gerilimi birden artıran ilk olay, robotların katile dönüşmeye başlamasıydı. Hiç beklemediğimiz anda yaşanan bu gelişmenin devamının da gelmesini ve robotların olaya hakim olduğunu görmeyi bir hayli istiyoruz.

'Ev sahibi' robotların, gerçek dünyaya yayılması

Neyin içinde yaşadıklarını ve dönen olayları yavaş yavaş kavramaya başlayan robotların gerçek dünya ile ilk temaslarını ilk sezonun sonlarında izledik. Şimdi ise belki de sezona dair en heyecanlandırıcı düşünce, robotların dünyaya çıkıp orada da ortalığı biraz karıştırmaları düşüncesi.

Logan'ın başına ne geldi?

Hikayenin en gizemli karakterlerinden biri olan Logan'ın hikayesini ve gelecekte başına neler geleceğini öğrenmeyi herkes çok istiyor. Yeni sezonda sıkça görüleceği düşünülen Logan, belli ki isteklerimizi karşılayacak.

Ford neden öldü?

Ford, hikayenin en temel ve en sevilen karakterlerinden biriydi. Tüm robotların 'yaratıcısı' olarak tanıdığımız karakterin, robot devriminin başlayabilmesi için ölmesi gerekti. Ancak nedenini bilmiyoruz. Yeni sezonda Ford geri gelmeyecekse bile, neden öldüğüne dair bir şeyler öğrenmek istiyoruz.

Sizn Westworld'ün yeni sezonunda görmeyi merakla beklediğiniz şey nedir? Listemizde olmayanları yorum yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.