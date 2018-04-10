HBO'nun sevilen dizisi Westworld'ün ikinci sezonunun gelmesine sayılı günler kaldı. Hayranlar büyük merakla yeni sezonu beklerken, yapımcıların aldığı karar ile sezon yayınlanmadan önce sezona dair tüm önemli anları içeren bir video yayınlandı.

Westworld, şahane hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile son dönemin en çok ses getiren dizilerinden biriydi. Uzun süredir yeni sezonu beklenen dizinin yayınlanmasına artık çok az zaman kaldı. Konusu itibari ile teorilere çok açık olan dizi, spoiler konusunda da oldukça hassas. Bunun bilincinde olan yapımcılar, internette dolanan spoilerlara karşı bir önlem alma kararı vermiş. Yöntemleri ise oldukça ilgi çekici.

Heyecanın hep dorukta olduğu ve kendini merak duygusu ile izleten dizilerde ve filmlerde spoiler gerçekten çok can sıkıcı olabiliyor. Diziyi daha izlemeden hakkında teoriler üretip internette bunu yaymak ise çok sık yapılan bir yanlış. Westworld'ün yapımcıları Jonathan Nolan ve Lisa Joy bir karar alıp yeni sezonun tüm önemli sahnelerinin gösterildiği bir video hazırlamışlar. Bunun zor bir karar olduğunu ancak bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini ve en akıllıca adımın bu olacağını düşünmüşler.

Game of Thrones gibi kitap uyarlaması bir diziyi kendilerine örnek almışlar. 5 sezonun tamamını kitaplar sebebiyle bildikleri halde izleyicilerin yapıma ilgi göstermesi ve 'teori' üreterek bilgi kirliliği ve yersiz spoiler vermemeleri, Nolan ve Joy'u bu yola itmiş. Dileyen izleyiciler videoyu izleyip hikayeye dair tüm detaylara hakim olabilecekler. İzlememeyi tercih edenler ise bu sayede her yerde karşılarına çıkan teorilerden ve spoilerlardan kurtulmuş olacaklar.

Yöntemin herhangi bir garantisi olmadığının farkında olan yapımcılar, bu sayede en azından izleyicilerin 'spoiler' ile 'teori' arasındaki farkı anlamalarını ve dizi ve filmler ile ilgili görüş bildirirken buna dikkat etmelerini umuyor. Aynı zamanda sezonun tüm sırlarını en baştan bilen izleyicilerin, bildikleri sırrı saklama bilincinin baskın geleceği umuluyor. Yapımcıların enteresan bir yol seçtiği kesin. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir hamle spoiler ve teorilerin önüne geçebilir mi yoksa videoyu izleyenler daha sezon çıkmadan ortalığı spoilera boğarak işi daha da kötü hale mi getirecek?