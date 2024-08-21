WeTransfer'in bağlantı kullanım süreleri kaldırılmasa da zaman aşımı süresi uzatıldı.

WeTransfer'in bağlantı kullanım süreleri, özellikler yaratıcılığın önemli olduğu alanlarda çalışanlar arasında sık sık sorunlara neden oluyordu. Dosya geldiği gibi indirilmediğinde unutulabiliyor ya da bağlantı süresi zaman aşımına uğramadan önce dosyaları indirmek mümkün olamayabiliyor. Bu durumda da dosyanın yeniden gönderilmesi gerekiyor.

Bu sorunun farkında olan WeTransfer, alıcıların mobil uygulama üzerinden dosyaların son indirme tarihini değiştirebilmelerini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. "Şimdilik kaydet" adını verebileceğimiz bu özellik ile birlikte firma, sorunu kısa süreliğine de olsa çözmeye çalışıyor.

"Bağlantılar artık sona ermeyecek"

Salı günü WeTransfer'in resmî X hesabından yapılan duyuruda, kullanıcıların mobil uygulama üzerinden son kullanma tarihini 30 güne kadar uzatabileceği ifade edildi. Daha sonra yapılan açıklamada ise bu sürenin, kullanıcıların planına göre değişebileceğini açıkladı. Kullanıcılar bu özelliği kullanmazlarsa bağlantılar aynı sürede sona erecekler.

WeTransfer'in bu açıklamaları kullanıcılardan tepki çekti zira ilk aşamada bağlantıların sona erme süresinin tamamen kaldırıldığını düşündüler. Öte yandan bu kadar çok dosyanın bu kadar uzun süre sunucularda tutulması çok da olası değil.

Şu anda WeTransfer'de ücretsiz dosya gönderiminde varsayılan seçenek üç gün olarak belirlenmiş durumda. Uygulama üzerinden son indirme tarihini ileriye taşıdığınızda da yedi güne kadar indirme süresini uzatabiliyorsunuz.

WeTransfer, geçtiğimiz ay İtalya merkezli Bending Spoons tarafından satın alınmış ve Evernote ve Meetup gibi uygulamalar gibi bu firmanın çatısı altına girmişti.