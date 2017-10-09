WhatApp’a Yakında Gelmesi Beklenen 7 Harika Özellik!

Mobil mesajlaşma uygulaması WhatApp, her geçen gün kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak mükemmel özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. İşte yakın zamanda gelmesi beklenen 6 yenilik.

WhatsApp ekibi uzun zamandır gönderilen mesajların iptali üzerinde çalışıyor ve kullanıcılar özelliği 4 gözle bekliyorlar. Ancak geliştirilen diğer özellikler bir düzenli olarak iOS ve Android kullanıcılarına sunulmaya devam ediliyor.

Son günlerde WhatsApp Business sürümünü piyasaya sunan ve iş ile sosyal ilişkileri birbirinden ayıran platform, Facebook Messenger’da yer alan çıkartmaları da getirdi. Elbette yakın zamanda gelecek özelliklerin hepsi bunlarla sınırlı değil.

Doğrulanmış İşletmeler:

Kullanıcılarına müşterileriyle etkili iletişimin yolunu açan WhatsApp Business, tıpkı Twitter ve Instagram’da olduğu gibi işletmelere ait profilleri doğrulayacak. Bunun için mavi tik uygulamasına benzer bir adım atılacak. Uygulamanın spam ve dolandırıcılık ihtimallerine karşı tutarlı bir seçenek olduğunu belirtelim.

Yeni Çıkartmalar

Facebook Messenger'dan esinlenen ekip, WhatsApp arayüzüne çok sayıda çıkartma koleksiyonu getirmeye çalışıyor. Yakında Android ve iOS platformlarındaki kullanıcılar, arkadaşlarına ve ailelerine çıkartmalar gönderebilecekler. Bu özelliğin tek dezavantajı, Messenger’daki çıkartmaların aynı şekilde kopyalanacak olması.

Yeni Emoji Tasarımları:

WhatsApp emojileri baştan aşağı değişiyor. Genel görünümleri daha büyük gözler ve belirgin çizgilerle güzelleşiyor. Dışarıdan bakıldığında çok fazla değişiklik gözükmeyebilir, ancak büyüyen telefon ekranlar ve yükselen çözünürlükler dolayısıyla beklenen bir yenilikti.

Business’a Özel Logo:

WhatsApp’ın geleneksel yeşil logosu, platformun iş sürümünde ufak fakat radikal bir değişikliğe gidiyor. Nasıl karşılanır bilinmez ama bağımsız bir uygulama tasarlıyorsanız, bu değişim şart.

Karanlık Mod:

Uzun süredir WhatsApp’ın arayüz renklerinde değişikliğe gideceği söylentisi vardı. Ancak yeni amiral gemilerinin ekran parlaklıkları arttırıldığından, kullanıcılar metin ile ilgili işlerini düşük ışıkta yapmaya başladılar. Bu yüzden WhatsApp ekibi uygulamaya gömülü bir gece modunun üzerinde çalışmaya başladı.

Bilinmeyen Numaralar İçin İletişim Bilgileri:

Kullanıcılar bilinmeyen bir numaradan mesaj aldıklarında otomatik olarak bir kartvizit görecekler. Bu kartvizit üzerinde, karşıdaki kişinin farklı iletişim bilgileri yer alacak. Böylece mesajı alan kişiler karşıdakini kolayca tanıyabilecek ve iletişim kurma kararını verecekler.

Andorid Oreo İçin Resim İçinde Resim Modu:

Diğer 6 özelliğin yanı sıra Android Oreo’lu cihazlar, WhatsApp için resim içinde resim özelliğine kavuşacaklar. Böylece uygulamalar arasında gezinirken WhatsApp’ı kapatmadan mesajlaşmaya devam edebilecekler.

Sizin beklediğiniz ve bir an önce kullanmak istediğiniz başka özellikler varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Takipte kalın :)