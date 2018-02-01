WhatsApp, 1.5 Milyar Aylık Kullanıcı Sayısına Ulaştı

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1.5 milyar aktif kullanıcı sayısına ve günlük 60 milyar mesaja ulaştı.

Günümüzde en aktif kullanılan uygulamalardan biri olan WhatsApp, 2017’nin dördüncü çeyreğinde elde ettiği verileri paylaştı. Yeni bilgilere göre WhatsApp günlük 1.5 milyar aktif kullanıcıya sahipken kullanıcılar, her gün toplamda yaklaşık 60 milyar mesaj gönderiyorlar.

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’in açıklamalarına göre WhatsApp, aylık 1.5 milyar aktif kullanıcıya hizmet veriyor. Bundan birkaç yıl önce 19 milyar dolara Facebook tarafından satın alınan WhatsApp, parasını misliyle çıkarmış gibi gözüküyor. WhatsApp’ın ne kadar hızlı büyüdüğünü açıklamak için Temmuz ayında açıklanan listelere bakabiliriz. Temmuz ayında WhatsApp’ın 1.3 milyar aylık kullanıcısı, 1 milyar da günlük aktif kullanıcısı vardı. 2014’te ise aylık kullanıcı sayısı 450 milyonken, günlük kullanıcı 315 milyonda kalıyordu. Yalnızca 4 yıl içerisinde yaklaşık 3 katı büyüyen uygulama, bu büyümesine büyük bir hızla devam edecek gibi duruyor.

WhatsApp dışında Instagram hakkında da veriler paylaşan Zuckerberg, hikayeler özelliğini en çok kullanan ilk iki uygulamanın sırasıyla Instagram ve WhatsApp olduğunu açıkladı. Hikayeler özelliğinin mucidi Snapchat’in günlük 178 milyon hikaye paylaşımı varken, bu sayı Instagram’da 300 milyona ulaşıyor.

Facebook, WhatsApp’ı satın alarak olası bir rakibi silmiş oldu. Facebook Messenger’da 1.3 milyar aylık kullanıcı bulunuyor. Şirket 19 milyar dolar ödeyip de satın almasaydı, WhatsApp muhtemelen Google tarafından satın alınacaktı ve Facebook, bu sebepten ötürü çok sağlam bir rakibi de karşısında bulacaktı.

WhatsApp, bunca yıldan beri para kazanma konusunda sakin kaldı, ancak sonunda WhatsApp Business ile bu platformdan da para kazanılacak. Peki, sizce 2018’in sonuna kadar WhatsApp’ın aylık kullanıcı sayısı ne kadar artış gösterir? Yorumlarınızı bekliyorum.