WhatsApp, 2020 Yılına Kadar Android 2.3'ü Destekleyecek!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 1 milyarı aşan kullanıcı sayısı sebebiyle, mobil işletim sistemlerinin eski sürümlerine sahip milyonlarca cihazda kullanılmaya devam ediyor. Şirket, kullanıcı sayısının azalmaması için Android 2.3 desteğini kaldırmayacağını açıkladı.

Google’ın mobil işletim sistemi Android, son birkaç yıldır çok hızlı bir yükselişe geçti. Şu an kullanımda olan akıllı teleefonların %99’a yakını Android iken, bunların yalnızca %2’ye yakın bir kısmı Android’in son sürümü olan Nougat’ı kullanıyor. Hal böyle olunca, birçok ana akım uygulama üreticisi en eski sürümlerden bile desteğini kaldırmayacağını bildiriyor. Artık 4.1 ve ya 4.2 sürümlerinden eski olan Android’ler her uygulamayı desteklemese de WhatsApp eski sürüm kullanıcılarını ciddiye alıyor.

Geçen yıl WhatsApp, iOS 6 ve Android 2.2 gibi çeşitli eskimiş işletim sistemlerine desteğini keseceğini dile getirmişti. Artık bu sürümlerin desteğinin ne zaman kalkacağına dair tarihler de verildi. 1 Şubat 2017 sonrasında Android 2.3.7’den eski işletim sistemleri WhatsApp’ı desteklemeyecek. Ayrıca hala kullanımda olan birkaç eski işletim sistemindeki desteğin 30 Haziran 2017'de kaldırıcalağını hemen aşağıdaki haberimizde sizlere bildirmiştik:

En azından 2020 yılına kadar Android 2.3 ve ya daha eski sürümlerin kullanılmayacağını düşünüyorum. Kullanıcısına cihazını güncellemesi için bir geçiş süresi tanıyan WhatsApp’ın tahtından inmeye hiç niyeti yokmuş gibi gözüküyor.