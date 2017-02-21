WhatsApp, Durum Güncelleme Özelliğini Yayınladı!

WhatsApp’ın yeni yayına aldığı güncellemesiyle birlikte kullanıcıların durumları, 24 saat içerisinde silinebilecek. Ayrıca durumların içerisinde fotoğraf, GIF ya da video da olabilecek.

WhatsApp’ın en son 2009 yılında üzerinden geçtiği ‘durum’ güncellemesi, bundan sonra daha renkli ve aktif olacak. Bildiğiniz gibi WhatsApp’ın durum kısmına yalnızca yazı yazabiliyorduk. Bundan sonra WhatsApp kullanıcıları, durum bölümünde 24 saat içerisinde kaybolacak şekilde fotoğraf, GIF ya da video kullanabilecekler.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, listelerinde bulunan herkesin durumlarını takip edebilecekler. Ayrıca bu özelliğin uçtan uca olacak şekilde şifrelendiği belirtiliyor ki bu haberin bizi pek ihya ettiğini söyleyemeyiz. Zira uçtan uca şifreleme özelliğinin ne kadar güvenilir olduğu konusunda hala şüpheler mevcut.

Facebook’un aslında Snapchat özelliklerini bir bir kopyalamasına alışığız. Messenger’a ve Instagram’a getirilen özellikleri sizlerle daha önce paylaşmıştık. Fakat WhatsApp’a getirilen bu özellik, uygulamanın yalnızca mesajlaşma özelliğinden sıyrılıp tıpkı Instagram gibi bir sosyal ağ haline dönüşmesini sağlayacak.

Güncellemenin bugün içerisinde hem iOS hem de Android platformuna aynı anda gelmesi bekleniyor.