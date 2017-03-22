WhatsApp’a 4 Yeni Özellik Daha Geldi!

WhatsApp’ın bir süredir beta testlerinde kullandığı yeni özellikleri artık tüm kullanıcılara ulaştı.

WhatsApp’ın bir süredir yenilikler yapmaya devam ettiğini görmekteyiz. Özellikle hikayeler/snap özelliği ile eleştiri alan ve bunu eklerken yazılı durum özelliğini kaldıran WhatsApp, fazlasıyla topa tutulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Hakkında bölümüne bu yeniliği geri getiren firma, şimdi dün akşam sunduğu güncelleme ile tüm kullanıcılara 4 yeni özellik getiriyor.

İlk olarak Hakkında kısmına eklenen ve profilde görülebilen yazılı durum seçeneğini geri getiren WhatsApp, ayrıca paylaşılan videolarda stream özelliği getirerek indirmeden izleyebilme şansı da sunuyor. Aynı zamanda arka planda indirilecek olan video için böylece izlemek için indirmeyi beklemenize gerek kalmayacak.

Bunun yanı sıra iPhone’daki 3D Touch’a da destek getiren WhatsApp, bu özellik ile paylaşacağınız fotoğrafı kırmanızı kolaylaştıracakken, karanlık ortamlarda fotoğraf ve video için ise gece modu özelliğini getirdi.

Kısa sürede tüm kullanıcılara ulaşacak olan bu özellikler ile WhatsApp deneyimi biraz daha artarken bir mesajlaşma uygulamasının ne kadar gelişebileceğini de görmekteyiz.