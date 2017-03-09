WhatsApp'a Tasarımsal Yenilikler İçeren Güncelleme!

WhatsApp, sohbet ekranında tasarımsal yeniliklere gittiği güncellemesini sundu.

Sürekli farklı yenilikler ve denemeler yapan WhatsApp, sohbet ekranında bir yeniliğe daha gitti. Normalde ekranın sağ üstünde olan dosya eklemeye yarayan ataş ikonunu metin yazma bölümüne indiren WhatsApp, aynı zamanda üstte açılan bölümde de video arama ile sesli arama ikonlarını yerleştirmiş.

Ayrıca metin yazma bölümünü de daha oval hale getiren WhatsApp, bu ufak değişiklik ile daha rahat bir kullanım vadedecek gibi duruyor.

Şu anda Android tarafında versiyon 2.17.93 ile beta testinde olan yenilik, kısa süre içerisinde stabil sürüme de sunularak iOS ve Android kullanıcılarına sunulacak.