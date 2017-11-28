WhatsApp’a Ses Kayıt Düğmesi Değişikliği Sonunda Geldi!

Birkaç hafta önce edindiğimiz bilgi, bugünden itibaren iOS kullanıcılarına dağıtılmış durumda. WhatsApp’taki ses kayıt düğmesinin kullanımı son güncelleme ile birlikte değişikliğe uğradı.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp’a bir değişikliğin geleceğinden bahsetmiştik. Bu değişiklik, ses kayıt düğmesinin farklı bir şekilde kullanılacağına yönelikti. WhatsApp, bugün yayınladığı 2.17.81 sürümüyle birlikte bu özelliği aktif etti.

Bu yenilikten tekrar bahsetmek gerekirse, önceden ses kaydı göndermek için parmağımızla ‘kaydet’ butonuna basılı tutmamız gerekiyordu. Yeni sesli kayıt yönteminde ise kilit simgesini sol tarafa sürüklediğimizde kayıt işlemi başlamış olacak. Elinizi çektikten sonra ‘gönder’ butonuna tekrar basarak sesli mesajınızı karşı tarafa gönderebileceksiniz. Fakat bir hatırlatma yapalım; sesli kayıt esnasında medyaları görüntüleyemeyecek ve mesaj yazamayacaksınız.

Gelecek bir değişiklik ise yine aylar önce de belirttiğimiz gibi YouTube’un resim içinde resim modu. Bir YouTube video bağlantısı aldığınızda bunu direkt olarak WhatsApp’ın içinde oynatabileceksiniz. Üstelik başka bir kişiyle sohbet ettiğinizde dahi videoyu izlemeye devam edebileceksiniz. Bu seçenek son güncelleme ile birlikte aktif edilmiş gibi görünmüyor, fakat bir sonraki güncellemede bu özelliği görme ihtimalimiz çok yüksek.