WhatsApp'a Daha Fazla Kişiyi Paylaşma Güncellemesi Geliyor!

WhatsApp aynı anda birden fazla kişiyi paylaşmamızı sağlayacak bir güncellemeyi test ediyor.

En popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Facebook’un onu satın almasından sonra özellikle son 1 yıl içersinde çok daha kullanışlı bir hale geldi. Reklamsız uygulama politikası sayesinde diğer mesajlaşma uygulamalarıyla olan rekabetinde ezici bir üstünlüğü bulunan WhatsApp, bu üstünlüğünü daha uzun süre devam ettirecek gibi gözüküyor.





An itibariyle uygulamanın beta sürümüne sahip kullanıcılar, ufak fakat oldukça işlevsel bir güncelleme aldılar. Yapılan güncelleme sayesinde bir sohbet ekranında aynı anda daha fazla kişiyi paylaşmamıza yarayacak. Daha spesifik olarak, bir kişiye (ya da gruba) aynı anda birden fazla kişinin iletişim bilgilerini göndermeniz gerekiyorsa -örneğin, iş arkadaşlarınıza yeni çalışanların numaraları gibi- güncellemeler beta sürümünden çıkıp tüm kullanıcılara dağıtıldığında bunu yapabileceksiniz. Her ne kadar küçük bir iyileştirme de olsa zaman kazandırmaya yönelik güzel bir hareket olduğu belirtelim.



Bu güncellemeden önce, birçok kişinin iletişim bilgilerini paylaşmak gerektiğinde durum oldukça sıkıcı bir hal alıyordu. Yakın zamanda alınacak fakat tarihi açıklamayan ufak bir güncellemeyle bu özelliğe kavuşmuş olacaksınız. Bunun, herhangi bir görünüm değişikliği olmadan yeni “ekler” butonuna dahil olan bir özellik olacağını hatırlatalım.