WhatsApp Dünya Genelinde Çöktü! (3 Kasım 2017)

Yaklaşık yarım saat önce başlayan WhatsApp'a bağlanamama sorunu, an itibariyle devam ediyor.

Sebebi henüz belli olmayan bir sebeple WhatsApp'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor. Olay henüz yeni olduğu için WhatsApp'tan bir açıklama gelmiş olmasa da sorun ya teknik ya da sunuculardan kaynaklanan bir sıkıntı gibi görünüyor.

Mesaj gönderdiğim sırada 'Bağlanıyor...' ibaresini gördüğüm WhatsApp'taki sorunun yüksek ihtimalle sunucu kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sorun giderildiği taktirde sizleri tekrar bilgilendireceğiz.

Downdetector.com'dan edindiğimiz bilgilere göre sorun, özellikle de Avrupa'da bulunan birçok ülkeyi etkilemiş durumda. Kırmızı renginin bulunduğu bölgeler, erişim sıkıntısını en yoğun yaşayan yerler.

WhatsApp'ın çöküşü, Twitter'daki mizahşörleri de biraz hareketlendirmiş. Konuyla ilgili atılan tweet'lerden bazıları:

BTK Başkanı'ndan WhatsApp'la ilgili açıklama:

Güncelleme: Şu an için sorun çözülmüş gibi görünüyor.