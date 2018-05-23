WhatsApp'ta engellediğiniz kullanıcılar, bildiğiniz gibi sizlere ne mesaj atabiliyor ne de profil fotoğrafınız, durumunuz gibi bilgileri görüntüleyebiliyor. Gelen güncelleme tüm bu sistemi çökertti!

WhatsApp'ta engellemiş olduğunuz kullanıcıdan bir anda mesaj alabiliyor hale gelmeniz, özellikle de çok fazla engelli kullanıcıya sahipseniz bir kabus haline dönüşebilir. Yeni gelen WhatsApp güncellemesi sonrası bu kabus gerçeğe döndü.

Gün içerisinde Twitter'dan konuyla ilgili tepki gösteren birçok kullanıcı, engellemiş olduğu kişilerden mesaj almaya başladığını söyledi.

"Arkadaşlar lütfen, bu kişiden engellemiş olmama rağmen neden halen mesaj alıyorum? WhatsApp'ta size mesaj atanları engellemek için yeni bir yol var mı? Lütfen yardım edin!!!"

"WhatsApp kafayı yedi! Engellediğim klişiler bana mesaj atabiliyor ve her şeyimi görebiliyorlar!"

Hem Android hem de iOS kullanıcılarının bir kısmı şu an hatayı yaşamaya devam ediyor. Bu tür bir problem yaşarsanız şu an tek çözüm, engellediğiniz kişinin engelini kaldırmak ve tekrar engellemek. Aksi taktirde yaptığınız hiçbir şey çözüm olmayacaktır. Önümüzdeki günlerde WhatsApp'ın konuya nihahi bir çözüm üretmesi bekleniyor.