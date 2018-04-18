Grup sohbetlerine demokrasi getirmeyi hedefleyen WhatsApp, grup yöneticilerinin yetkilerini elinden almayı sağlayan yeni özelliğini kullanıcılara sundu.

WhatsApp, yeni bir güncelleme yayınlayarak iOS uygulamasını 2.18.41, Android uygulamasını ise 2.18.116 sürümüne yükseltti ve yeni bir özelliği kullanıma sundu. Daha önce gruplar için yönetici araçları, sesli ve görüntülü görüşme gibi özellikleri test eden WhatsApp, bu kez çok daha farklı bir ayarı uygulamasına kazandırıyor.

WhatsApp’ın uygulamaya yöneticilere özel ayarlar getirmesi ile bir WhatsApp grubunda yönetici olmak, bir kat daha önem kazanmış oldu. Dolayısı ile yönetici olduğunuz grupta bir başkasının yönetici yetkilerine sahip olmasını istemediğiniz kişiler olabilir. WhatsApp, kullanıma sunduğu yeni özellik ile yöneticilerin yetkilerinin elinden alınmasına izin veriyor.

Yeni özelliği kullanmak son derece basit. Grup bilgisi bölümünde yöneticilerin yanında bulunan ok işaretine tıklayarak yönetici yetkilerini elinden alabilirsiniz. Fakat bir kişinin yönetici yetkileri bir kez alındığında yeniden yönetici olarak atanması için gruptan çıkarılıp yeniden eklenmesi gerekmektedir.

Yine bugün yayınladığımız bir başka haberde, WhatsApp'a yüksek öncelikli bildirimler özelliğinin geleceğinden bahsetmiştik. O makalemizi de aşağıdan okuyabilirsiniz.