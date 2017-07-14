WhatsApp'a gelen yeni güncellemeyle birlikte her türlü dosyayı arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.

WhatsApp’ın en son sürümü ile birlikte Android ve iOS kullanıcıları için muhteşem bir özellik geldi. Bundan sonra WhatsApp üzerinden ses, video ve fotoğraf dosyaları dışında da her türlü dosyayı gönderebileceksiniz. Dosya paylaşım uygulamalarına girişi önemli ölçüde düşürmesi beklenen bu yeni özellik geçtiğimiz, ay test edildi ve bugün resmi olarak yeni güncellemeyle tüm dünyada aktif edildi.

Güncellemenin güzelliklerinden birisi de tüm platformlarda aynı desteğin çıkması oldu. Mobil platformlar dışında WhatsApp’ın web sürümü ile birlikte de çalışan dosya paylaşım özelliği, bilgisayardan telefonunuza bir şeyler aktarmak gerektiğinde en pratik yardımcınız olacak. Bazen APK dosyalarını bilgisayardan indirip telefona atmamız gerekebiliyordu. Bu yeni güncelleme ile birlikte WhatsApp’ı bir dosya istemcisi olarak kullanabileceğiz.

Telefonların mesajlaşma uygulamasının yerini alan WhatsApp’a yıllar içerisinde birçok yeni özellik eklendi. Günümüzde neredeyse bütün iletişim ihtiyaçlarımızı karşılayan WhatsApp, yakında daha işlevsel özelliklerle gelecek.

Yeni dosya paylaşım özelliğinin de bulunduğu en güncel WhatsApp’ı hemen kullanmaya başlamak için iOS veya Android linklerinden birisine tıklayabilirsiniz.