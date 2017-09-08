WhatsApp'a İki Yeni Özellik Birden Geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, beta sürümünde test edilen iki yeni özelliğini resmi olarak tüm cihazlara getirdi.

Artık WhatsApp'ta görüntülü görüşmeler sırasında PiP(Resim içinde Resim) moduna geçebilir, ayrıca 24 saat sonra kaybolan metin durum güncellemeleri gönderebilirsiniz.

Resim içinde Resim modu sayesinde biri ile görüntülü görüşme yaptığınız sırada ‘geri’ butonuna bastığınızda görüntülü görüşme bir pencereye küçülür ve siz telefonunuzu istediğiniz gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu özellik maalesef sadece Android Oreo ve üzeri sürümler yüklü olan cihazlarda kullanılabilecek. Nedeni ise bu özelliği destekleyen API’nin sadece Android Oreo’da var olması.

Bir diğer özellik sayesinde ise 24 saat sonra kaybolan metin durumları paylaşabilirsiniz. Metin durum güncellemeleri paylaşmak için durum sekmesindeki kalem simgesine dokunun. Açılan ekranda metninizi yazabilir, yazı tipini ve arkada plan rengini değiştirebilir, ayrıca istediğiniz emojileri ekleyebilirsiniz.