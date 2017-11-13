WhatsApp'a iPad'e Özel Bir Sürüm Geliyor!

WhatsApp'ın masaüstü sürümünün 0.2.6968 güncellemesinde ortaya çıkan bilgilere göre, WhatsApp'a iPad'e özel bir sürümün geldiği anlaşıldı.

WhatsApp Dünya'nın en popüler haberleşme uygulaması. Fakat nedendir bilinmez, ne iPad üzerinde ne de herhangi bir Android tablet üzerinde çalışmıyor. Çoğunlukla bunun sebebinin ise WhatsApp üyeliğinin telefon numaranız üzerinden alınmasından kaynaklandığını düşünüyor. Yine de sim kartlı bir sürü tablet var ve aslında bazı yöntemlerle bu cihazlara WhatsApp kurulabiliyordu.

WhatsApp ile ilgili değişiklikleri takip eden WABetaInfo'nun Twitter hesabından attığı bir gönderiye göre WhatsApp tüm tabletler için olmasa da iPad için özel bir WhatsApp sürümü geliştiriyor. WhatsApp'ın, "WhatsApp Web" servisi gibi çalışan "Masaüstü WhatsApp" uygulamasının "v0.2.6968" sürümünün içerisindeki dosyalarda iPad'e özel ikonların ve iOS dosyalarının bulunmasıyla birlikte bir süredir süregelen dedikodular da bu aracılıkla doğrulanmış oldu.

Ancak yine de WhatsApp'ın tam anlamıyla akıllı telefonlarda çalışan gibi değil de, WhatsApp Web gibi bir istemci sürümünü iPad'e getirileceği düşünülüyor. Çünkü sim kartlı iPad'ler olsa da, sim kartlı olmayan iPad'lerin kullandığı işletim sistemini sürüm olarak bir ayrımı yok. O yüzden yayınlanan bir uygulamanın sim kartlıyı ve sim kartsızı ayırabileceğini düşünmüyorum. Yine de iPad kullanıcıları için ve belki de ileride diğer tabletlerin de kullanıcıları için oldukça güzel bir haber olacağı kesin.